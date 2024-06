Hiszpania – Włochy 20.06 – Typy bukmacherskie

Totalbet kurs 1.94 Hiszpania - Włochy BTTS TAK Obstaw

Typy i kursy bukmacherskie na mecz Hiszpania – Włochy. Będzie to hit 2. kolejki fazy grupowej Euro 2024. 20 czerwca w czwartek o godzinie 21:00 na Veltins Arena w Gelsenkirchen wielki hit w grupie B. Obie strony wygrały swoje pierwsze mecze i która z tych drużyn pójdzie za ciosem? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na ten mecz!

➡️ Załóż konto w TotalBet z kodem promocyjnym GRAMGRUBO, a za pierwsze trzy kupony otrzymasz zwrot za porażkę na konto główne do wypłaty! Kliknij w poniższy baner po szczegóły ⬅️

Hiszpania – Włochy – typy bukmacherskie

To już druga kolejka fazy grupowej Euro 2024, więc czas na wyselekcjonowane typy bukmacherskie. Hiszpania ma za sobą udane eliminacje, mimo że szybko zaliczyli wpadkę i przegrali pierwszy mecz ze Szkocją, ale potem resztę siedem spotkań wygrali bez problemu i zajęli pierwsze miejsce w tabeli. Dwukrotnie pokonali Norwegów, rozbili nawet raz Cypr 6:0, ogólnie bilans bramkowy wyglądał imponująco (25:5). Finiszowali na pierwszym miejscu i zgromadzili aż 21 punktów. Ostatnie ich mecze były towarzyskie i przeciwnicy wcale do łatwych nie należeli: porażka z Kolumbią 0:1 i remis po szalonym starciu z Brazylią 3:3, a ostatnio rozbita Irlandia Północna 5:1 czy Andora 5:0, ale tutaj nie ma co przykuwać większej uwagi. Hiszpanie co by się nie działo zawsze będą w gronie faworytów do końcowego sukcesu. Ostatnie Mistrzostwa Europy nie wypadały najgorzej, bo odpadali w 1/8 finału albo w półfinale. Teraz zespół jest mocno przebudowany i odmłodzony, więc w najbliższych latach będzie to procentować. Rodri, Yamal, Olmo czy Pedri to tylko niektórzy zawodnicy, którzy będą stanowić o sile zespołu. Nie zapominajmy, że wygrali także Ligę Narodów UEFA 2022/2023.

Włosi w kwalifikacjach nie mieli łatwego zadania, ponieważ grali z Anglią czy Ukrainą. Niewiele brakowało, a zajęliby by trzecie miejsce i musieliby grać w barażach o przepustki na EURO 2024. Skończyło się na drugiej pozycji mając tyle samo punktów czy trzecia Ukraina. Włosi mieli sporo nerwowych momentów i tylko raz wygrali zdecydowanie z Maltą 4:0 i Macedonią 5:2, a tak to ciężary w każdym pojedynku. Wygrali dwa ostatnie mecze kontrolne z Wenezuelą 2:1 i Ekwadorem 2:0, a ostatnio bezbramkowo zremisowali z reprezentacją Turcji. Ale to także drużyna turniejowa i potrafi w odpowiednim momencie odpalić.

Moim zdaniem zobaczymy tutaj ofensywny mecz, gdzie jedni i drudzy będą mieli swoje szanse w polu karnym i ją wykorzystają. Stawiam na BTTS po kursie @1.94 w ofercie legalnego bukmachera Totalbet.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Hiszpania – Włochy

Totalbet standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Hiszpania – Włochy. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Alvaro Morata po kursie @2.62!

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To drugie spotkanie fazy grupowej, które może być kluczowe w kwestii awansu. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Hiszpania – Włochy

Hiszpania ma serię trzech wygranych z rzędu

Włochy mają serię siedmiu meczów bez porażki

W ostatnich pięciu bezpośrednich starciach między tymi ekipami padł BTTS

Przewidywane składy Hiszpania – Włochy