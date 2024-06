Holandia – Francja 21.06 – Typy bukmacherskie

Betclic kurs 2.30 Holandia - Francja Wygrana Francji 2 Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Holandia – Francja. Mistrzostwa Europy 2024 w Niemczech powoli nam się rozkręcają, a trwa właśnie druga kolejka zmagań na piłkarskich boiskach. Doszło już do kilku niespodzianek, bo Ukraina gładko przegrała z Rumunią 0:3, Dania zremisowała 1:1 ze Słowenią, Chorwacja nie wygrała już kolejnego meczu tracąc bramkę w końcówce. Na placu boju mamy 24 najlepsze reprezentacje na Starym Kontynencie, a wśród nich znajduje się Polska i skupimy się na właśnie na grupie D, bo tam prawdziwy hit! W piątkowy wieczór 21 czerwca o godzinie 21:00 na Red Bull Arena w Lipsku Holandia zagra z Francją. Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na spotkanie Holandia – Francja.

Holandia – Francja – typy bukmacherskie

Holandia mimo zwycięstwa nad Polską 2:1 wcale nie zasłużyła na wygraną, bo widać było w ich grze, że po prostu na początku na zlekceważyli, czego efektem była bramka Buksy w 17. minucie po stałym fragmencie gry. Polacy potrafili momentami narzucić własny styl gry, spychali Holendrów do obrony. „Orange” tworzyli sytuacje, ratował nam skórę Wojciech Szczęsny, ale gdyby nie indywidualne błędy: szczególnie Nicoli Zalewskiego, który zagrywa „świece” w poprzek boiska i Holendrzy przechwytują robiąc z tego bramkę, a drugi gol to też zawahanie naszej obrony, tak to byśmy wygrali. W eliminacjach podopieczni Ronalda Koemana już mierzyli się z wicemistrzami świata i w obu przypadkach musieli uznać ich wyższość. Najpierw wizyta we Francji na starcie i dotkliwa porażka aż 0:4. W rewanżu w Amsterdamie również byli znacznie gorsi i przegrali 1:2. W meczach towarzyskich pokonali Kanadę, Islandię czy Szkocję, ale z całym szacunkiem to nie poziom „Trójkolorowych”. Zagrali w międzyczasie z reprezentacją Niemiec i tutaj już przegrali 1:2. Koeman na pewno się zastanawia, czy w wyjściowym składzie wystawić Weghorsta, który wszedł z ławki i strzelił zwycięską bramkę z Polską. Jedno jest pewne: do poprawy w swojej grze mają bardzo dużo.

Francja może nie grała perfekcyjnie z Austrią, ale można powiedzieć, że byli lepszym zespołem przez pełne 90. minut. Na pewno martwi złamany nos Kyliana Mbappe, który nie wiadomo czy zagra w masce już teraz. To jest jednak bardzo doświadczony zespół z potężną siłą rażenia z przodu, szeroką ławką i indywidualnościami, ale trzeba też pamiętać, że to aktualny wicemistrz świata. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że już trzy spotkania z rzędu zachowali czyste konto. Les Bleus postarają się przedłużyć swoją serię bez porażki w ciągu 90 minut na finałach Euro, która trwa od 2012 roku (7 zwycięstw i 5 remisów na koncie). To jest drużyna turniejowa, myślę że rozkręcą się z czasem, tak jak było na mundialu w Katarze.

Moim zdaniem nawet bez ewentualnej obecności Mbappe na boisku są i tak zdecydowanym faworytem do wygrania. Zwycięstwo Francji.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Holandia – Francja

Betclic standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Holandia – Francja. Koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów na strzelców w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola dla Francji ma Olivier Giroud – 3.05. Jeśli chodzi o Holandię to duże nadzieje pokłada się w Mamphisie Depayu – 3.55.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To druga kolejka fazy grupowej, która jest kluczowa w kwestii awansu. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Holandia – Francja

Francja niepokonana od czterech spotkań (3 zwycięstwa i remis)

Trzy ostatnie mecze kończyli bez straty bramki

Na pięć bezpośrednich pojedynków aż cztery razy triumfowali „Trójkolorowi”

Holandia wygrała tylko raz w 2018 roku podczas rozgrywek Ligi Narodów

Przewidywane składy Holandia – Francja

Holandia: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Schouten, Veerman; Simons, Reijnders, Gakpo; Depay

Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Schouten, Veerman; Simons, Reijnders, Gakpo; Depay Francja: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kante, Rabiot; Dembele, Griezmann, Thuram; Giroud

