Chorwacja – Włochy 24.06 – Typy bukmacherskie

LVBET kurs 1.77 Chorwacja - Włochy BTTS TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Chorwacja – Włochy, czyli na trzecią kolejkę fazy grupowej Euro 2024. W poniedziałek, 24 czerwca, ekipa Luki Modricia, czyli reprezentacja Chorwacji, zmierzy się w swoim trzecim meczu na Mistrzostwach Europy z reprezentacją Włoch, którzy bronią tytułu sprzed trzech lat. Czy brązowi medaliści z Mistrzostw Świata 2022 roku zgarną ważny komplet punktów? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na to emocjonujące starcie

➡️ Zagraj zakład na zwycięstwo Chorwacji lub Włoch z kursem 200 w LVBET ⬅️

Chorwacja – Włochy – typy bukmacherskie

Brązowych medalistów z Mistrzostw Świata z 2022 roku- reprezentację Chorwacji nikomu nie trzeba przedstawiać. Ekipa Zladko Dalicia to jedna z najsilniejszych reprezentacji na świecie, czego dowodem są kolejno srebrne, jak i brązowe medale z dwóch ostatnich edycji Mistrzostw Świata. Chorwaci na nadch0dzące Euro 2024 awansowali z drugiego miejsca w grupie D. Ekipa z Bałkanów zmagania w kwalifikacjach zakończyła zdobywając 16 punktów na 24 możliwe. W 8 meczach, Chorwaci zdobyli 13 bramek, tracąc przy tym zaledwie 4. Niekwestionowanym liderem drużyny jest wciąż Luka Modrić, który pozostaje liderem i mózgiem całej reprezentacji. W trakcie marcowej przerwy na kadrę, reprezentacja Chorwacji zagrała dwa spotkania. Pierwsze z nich to wygrana po rzutach karnych z Tunezją. Drugie natomiast to też wygrana, tyle że 4:2 z Egiptem, gdzie na listę strzelców wpisali się Lovro Majer, Andrej Kramarić, Bruno Petković oraz Nikola Vlasić. Euro 2024 rozpoczęło się koszmarnie dla Chorwatów. Przegrali z Hiszpanią 0:3, a następnie tylko zremisowała z Albanią 2:2.

Mistrzowie Europy z 2021 roku – reprezentacja Włoch, do Niemiec przyjeżdża w celu obrony trofeum. Ekipa Luciano Spallettiego na Euro 2024 awansowała z drugiego miejsca w grupie C. Azzurri uplasowali się za plecami reprezentacji Anglii i tuż przed Ukrainą, która zebrała taką samą ilość punktów. Zmagania w kwalifikacjach zakończyli zdobywając 14 punktów na 24 możliwe. W 8 meczach, Włosi zdobyli 16 bramek, tracąc przy tym 9. Azzurri są znani z gry zespołowej, w której nie ma jednej, wybijającej się gwiazdy. Najlepszym strzelcem w eliminacjach był Davide Frattesi, który zdobył 3 trafienia. W trakcie marcowej przerwy na kadrę, reprezentacja Włoch zagrała dwa spotkania. Pierwsze z nich to zwycięstwo 2:1 nad Wenezuelą. Drugie natomiast to wygrana z Ekwadorem 2:0. Dwa gole z Wenezuelą strzelił Mateo Retugii, natomiast przeciwko Ekwadorowi na listę strzelców wpisali się Nicolo Barella oraz Lorenzo Pellegrini. Turniej zaczął się dobrze dla Włochów dosyć dobrze. Pokonali 2:1 Albanię, a następnie przegrali z Hiszpanią 0:1.

W tym przypadku idę w podtrzymanie serii. Ostatnie trzy mecze między tymi ekipami zakończyły się remisem 1:1, więc myślę, że znowu możemy zobaczyć podobny scenariusz. Może dojść do momentu w meczu, gdzie jedni i drudzy nie będą mieli już nic do stracenia. Stawiam na BTTS po kursie @1.77 w ofercie legalnego bukmachera LVBET.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Chorwacja – Włochy

LVBET standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Chorwacja – Włochy. Koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów na strzelców w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Gianluca Scamacca po kursie @3.35 w ofercie legalnego bukmachera LVBET.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To trzeci mecz fazy grupowej, który jest kluczowy w kwestii awansu i rozstawienia w kolejnej rundzie. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Zasady promocji

Wpłać minimum 20 PLN i postaw za dokładnie 1 PLN ze środków własnych lub środków bonusowych zakład na zwycięstwo Chorwacji lub Włoch. Jeśli Twój zakład będzie wygrany policzymy Ci wygraną po kursie 200! Środki bonusowe, które zostaną wypłacone za udział w promocji podlegają wyłącznie 1-krotnemu wymogowi obrotu. Jeśli chcesz stawiać za środki bonusowe pamiętaj, że minimalny kurs kuponu to 1.75 aby zagrać za bonus. Jeśli Twój faworyt ma niższy kurs niż 1.75 – przygotuj kupon kombi z drugim dowolnym wydarzeniem z oferty sportowej aby finalny kurs kuponu wynosił min. 1.75.

Statystyki na typy bukmacherskie Chorwacja – Włochy

Chorwacja jeszcze nie wygrała meczu na tym turnieju

Włochy wygrały trzy mecze z ostatnich pięciu

Trzy ostatnie bezpośrednie mecze między tymi ekipami zakończyły się remisem 1:1

Przewidywane składy Chorwacja – Włochy

Chorwacja: Livaković – Juranović – Vida – Gvardiol – Stanisić – Modrić – Brozović – Kovacić – Perisić – Kramarić – Pasalić

Livaković – Juranović – Vida – Gvardiol – Stanisić – Modrić – Brozović – Kovacić – Perisić – Kramarić – Pasalić Włochy: Donnarumma – Di Lorenzo – Calafiori – Bastoni – Dimarco – Barella – Jorginho – Cristante – Pellegrini – Chiesa – Scamacca

fot. Pressfocus