Gruzja – Portugalia 26.06 – Typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Gruzja – Portugalia, czyli na trzecią kolejkę fazy grupowej Euro 2024. W środę, 26 czerwca ekipa Cristiano Ronaldo, czyli reprezentacja Portugalii, zmierzy się w swoim trzecim meczu na Mistrzostwach Europy z reprezentacją Gruzji. Czy Mistrzowie Europy z 2016 roku zakończą fazę grupową w dobrym stylu, czyli od przekonywującego zwycięstwa? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na ten mecz.

Gruzja – Portugalia – typy bukmacherskie

Gruzja, aby awansować na EURO 2024 musiała przejść przez baraże. Spowodowane było to tym, iż w swojej grupie eliminacyjnej zajęli dopiero czwarte miejsce, plasując się za plecami Hiszpanii, Szkocji i Norwegii, jednakże dzięki korzystnemu czynnikowi z Ligi Narodów przysługiwało im miejsce w barażach. W barażach okazali się być lepsi od reprezentacji Luksemburga, którą pokonali 2:0 oraz Grecji, z którą wygrali po karnych. W kampanii eliminacyjnej, w 8 meczach zebrali zaledwie 8 oczek. W 8 seriach gier strzelili 12 goli, sami tracąc przy tym aż 18. Co ciekawe, Gruzja ma jeszcze szanse na awans do fazy pucharowej. Wprawdzie przegrała 1:3 z Turcją, ale zremisowała 1:1 z Czechami.

Mistrzów Europy z 2016 roku- reprezentację Portugalii nikomu nie trzeba przedstawiać. Ekipa Roberto Martineza to jedna z najsilniejszych reprezentacji na świecie, która na każdej pozycji ma zawodników klasy światowej. Portugalczycy na nadch0dzące Euro 2024 awansowali z pierwszego miejsca w Grupie J. Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego zmagania w kwalifikacjach zakończyła zdobywając komplet punktów, czyli 30 punktów na 24 możliwe. W 8 meczach, Portugalczycy zdobyli 36 bramek, tracąc przy tym zaledwie 2, obie w domowym spotkaniu przeciwko Słowacji. Niekwestionowanym liderem drużyny jest wciąż Cristiano Ronaldo, który w eliminacjach zdobył 10 goli i dołożył 1 asystę. Warto tutaj również wspomnieć o nieocenionym Bruno Fernandesie, który dyryguje całą grą ofensywną Portugalczyków. Kapitan Manchesteru United w eliminacjach strzelił 6 goli i asystował 8 razy. W trakcie marcowej przerwy na kadrę, reprezentacja Portugalii zagrała dwa spotkania. Pierwsze z nich to wysoka wygrana 5:2 ze Szwecją. Drugie natomiast to pierwsza porażka za kadencji Roberto Martineza przeciwko Słowenii, kiedy to w Lublanie przegrali 0:2. W czerwcu natomiast Portugalczycy rozegrali dwa spotkania. Portugalia jest już pewna awansu z pierwszego miejsca. Zawdzięcza to pokonaniu Turcji i Czech.

Moim zdaniem zobaczymy tutaj ofensywny mecz, gdzie jedni i drudzy będą mieli swoje szanse w polu karnym, a worek z bramkami otworzy się dość szybko. Stawiam na over 2.5 goli po kursie @1.62 w ofercie legalnego bukmachera Totalbet.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Gruzja – Portugalia

Totalbet standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Gruzja – Portugalia. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Cristiano Ronaldo po kursie @1.68!

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To ostatnie spotkanie fazy grupowej, które jest kluczowe w kwestii awansu. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Gruzja – Portugalia

Gruzja w ostatnich trzech meczach zanotowała zwycięstwo, porażkę i remis

Portugalia jest niepokonana od trzech spotkań

W historii miał miejsce tylko jeden pojedynek między tymi ekipami

Przewidywane składy Gruzja – Portugalia