EURO 2024: Phil Foden opuścił obóz reprezentacji Anglii

Phil Foden otrzymał pozwolenie na opuszczenie obozu reprezentacji Anglii podczas EURO 2024. Nie oznacza to jednak, że nie zobaczymy go już podczas turnieju. Zawodnik Manchesteru City powrócił do ojczyzny z powodu spraw rodzinnych.

Reprezentacja Anglii w swojej ostatniej kolejce fazy grupowej na mistrzostwach Europy w Niemczech zremisowała bezbramkowo ze Słowenią. Przed startem turnieju Anglicy postrzegani byli jako jeden z faworytów do końcowego triumfu. Tymczasem nie prezentują się najlepiej. Mimo wszystko z pięcioma punktami na koncie, udało im się zająć pozycję lidera i przejść do następnej fazy, gdzie czekają na kolejnego rywala.

Ich gra jest jednak daleka od ideału. ,,Synowie Albionu” na obecnych mistrzostwach wyglądają po prostu fatalnie i grają mało widowiskowo, o co mają do nich pretensje kibice. Jednym z piłkarzy, który również prezentuje słaby poziom jest Phil Foden. Jego dyspozycja jest o tyle zaskakująca, że jeszcze niedawno otrzymał nagrodę dla najlepszego gracza Premier League w obecnym sezonie.

Wychowanek Manchesteru City wraz ze swoim klubem w minionych rozgrywkach po raz czwarty z rzędu zdobył mistrzostwo Anglii oraz dotarł do finału krajowego pucharu, gdzie ostatecznie przegrał z Manchesterem United 1:2. 24-latek zanotował najlepsze liczby w trakcie całej swojej kariery. W 53 występach strzelił 27 goli i zaliczył 12 asyst.

Podczas EURO 2024 nie spisuje się jednak najlepiej. Foden jak do tej pory wystąpił we wszystkich meczach od pierwszej minuty. Nie dostosował się poziomem do takiego jakiego reprezentował podczas klubowych rozgrywek. Nie strzelił ani jednej bramki, ani nie zanotował żadnej asysty. Wg Opty zaliczył więcej podań do Jordana Pickforda niż do Harry’ego Kane’a (3 vs 1) w fazie grupowej.

Angielska federacja poinformowała, że pomocnik tymczasowo opuścił obóz Anglii i wrócił do Wielkiej Brytanii z powodu pilnej sprawy rodzinnej. Jak się okazało Foden chciał być obecny podczas narodzin swojego trzeciego dziecka. Jego nieobecność powinna trwać zaledwie kilka dni i będzie do dyspozycji Gareth Southgate’a podczas kolejnego spotkania ,,Synów Albionu” na Mistrzostwach Europy w Niemczech.

❤️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Phil Foden, back home to be present for the birth of his third child.

He’s expected to be back with the England squad at Euro 2024 by Sunday. pic.twitter.com/LinGoD9Qou

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2024