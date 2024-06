Były selekcjoner reprezentacji Polski będzie pracował w ZEA

Ostatnio były selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos został trenerem reprezentacji Azerbejdżanu. Na rynku trenerskim jednak nie tylko on jest dostępny z tych, którzy pełnili tę funkcję. Paulo Sousa, bo o nim mowa – od października pozostawał bez pracy, od zwolnienia z Salernitany. Teraz przyszedł czas na nowe wyzwania. 53-latek został właśnie ogłoszony nowym trenerem Shabab Al-Ahli Club. Klub ma swoją siedzibę w Dubaju.

Były selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa odkąd opuścił nasz kraj, nie potrafi sobie nigdzie zagrzać miejsca na dłużej. Najpierw przez pół roku był trenerem Flamengo, a później przez osiem miesięcy trenował włoską Salernitane. Teraz 53-latek wyjeżdża na Bliski Wschód, konkretniej do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Shabab Al-Ahli Club mianowało Paulo Sousę jako nowego trenera. Klub ten to ścisła czołówka ligi. Do tej pory zdobył osiem tytułów mistrza Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Po raz ostatni sięgnął po nie w rozgrywkach 2022/2023. W poprzednim sezonie drużyna uznała wyższość Al-Wasl.

Trzon drużyny stanowią miejscowi gracze oraz Brazylijczycy. Najbardziej znanymi piłkarzami w klubie są Luka Milivojević oraz Munas Dabbur. Serb występował przez ostatnie lata w Crystal Palace. Z kolei reprezentant Izraela strzelał bramki dla takich klubów jak TSG Hoffenheim, RB Salzburg czy też Grasshoppers.

Co ciekawe do niedawna mówiło się, że Shabab Al-Ahli Club miał trenować Niko Kovac. Były trener m.in. Bayernu Monachium był wymieniany np. przez Floriana Plettenberga jako główny kandydat do zatrudnienia.

🚨Exclusive | Niko #Kovac is a candidate to take over as the new coach of Shabab Al-Ahli Club in Dubai! 🇦🇪

Talks took place but more clubs are interested to sign former Wolfsburg coach! @Shabab_AlAhliFC @SkySportDE 🇭🇷 pic.twitter.com/zXUtekur1E

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 4, 2024