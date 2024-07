Francja – Belgia 01.07 – Typy bukmacherskie

Betters kurs 1.68 Francja - Belgia Poniżej 2.5 goli TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na Francja – Belgia. Takie reprezentacje mogłyby zagrać nawet w finale, ale spotkały się już w 1/8 finału. Trójkolorowi nieco zawiedli w fazie grupowej i wyszli z drugiego miejsca, tracąc punkty z Polską. W przypadku Belgii można mówić o kryzysie, zamiast pewnie wygrać jedną z najłatwiejszych grup, to w ostatnim spotkaniu grała na czas. Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na ten niezwykle emocjonujący mecz.

Francja – Belgia – typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie na mecze tak dużej rangi nie są łatwe do analizy. Francja w ramach 1/8 finału zagra z Belgią. Trójkolorowi mieli być jednym z głównym faworytów do triumfu w turnieju, ale po fazie grupowej można mieć co do tego wątpliwości. Francja wyszła z grupy w słabym stylu. Zadecydował o tym samobój Wobera, który zapewnił Trójkolorowym trzy punkty. Następnie przyszła kolej na bezbramkowy remis z Holandią. Francja była drużyną przeważającą, ale do siatki trafili Holendrzy. Na ich szczęście przy strzale Xaviego Simonsa, na spalonym był Dumfries. Na starcie z Polską wrócił Mbappe, a eksperci zwiastowali dewastację. Po pierwszej połowie byliśmy świadkami bezbramkowego remisu. W drugiej rzut karny wykorzystał Kylian Mbappe, ale z jedenastki odpowiedział Robert Lewandowski. Podsumowując: Francja w fazie grupowej Euro 2024 strzeliła tylko dwa gole, jeden to samobój, a drugi z rzutu karnego.

Belgia również nie zaimponowała stylem. Euro 2024 rozpoczęła od falstartu. W starciu ze Słowacją środek pola Belgów nie istniał, a szybko stracony gol jeszcze utrudnił sytuację Czerwonych Diabłów. Gdy De Bruyne zaczął schodzić nieco niżej to gra już bardziej się układała. W drugiej połowie Belgia trafiła dwa razy do siatki, ale za pierwszym razem na spalonym był Lukaku, a pod koniec meczu sędzia po analizie VAR odgwizdał rękę. Mecz z Rumunią trzeba było wygrać. Tielemans wyszedł tym razem w pierwszym składzie i już w 2. minucie trafił do siatki. Dopiero pod koniec meczu na 2:0 strzelił De Bruyne. W starciu z Ukrainą Belgowie atakowali, ale nie zdołali przebić się przed defensywę naszych sąsiadów. Bezbramkowy remis zapewnił im awans z drugiego miejsca, dlatego pod koniec rywalizacji zagrali na czas i nie pozwolili Ukraińcom strzelić gola.

Jedni i drudzy nie przekonują swoją skutecznością na tym turnieju i mają ogromny problem z trafieniem do siatki. Stawiam na under 2.5 goli po kursie @1.68 w ofercie legalnego bukmachera BETTERS.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Francja – Belgia

Betters standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Francja – Belgia. Koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów na strzelców w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Kylian Mbappe po kursie 2.50.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To 1/8 finału, więc zaczynamy fazę pucharową, a stawką awans do ćwierćfinału. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Francja – Belgia

Francja jest niepokonana od sześciu spotkań

Belgia wygrała trzy mecze z ostatnich pięciu

W ostatnich trzech bezpośrednich meczach między tymi ekipami, dwa razy zanotowano BTTS i over 4.5 gola

Przewidywane składy na mecz Francja – Belgia