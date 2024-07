Rumunia – Holandia 02.07 – Typy bukmacherskie

Betclic kurs 1.82 Rumunia - Holandia Powyżej 9.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

Typy i kursy bukmacherskie na mecz Rumunia – Holandia. Faza grupowa Mistrzostw Europy już za nami, a to oznacza jedno, turniej wchodzi w decydującą fazę. Przedostatnim spotkaniem w 1/8 finału będzie starcie pomiędzy reprezentacją Rumunii, a reprezentacją Holandii. Podopieczni Eduarda Iordănescu niespodziewanie zakończyli fazę grupową na pierwszym miejscu, z dorobkiem 4 punktów w grupie E. Holendrzy natomiast zgromadzili 4 punkty w Grupie D. Kto wyjdzie górą z tego pojedynku i zamelduje się w ćwierćfinale? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na ten niezwykle emocjonujący mecz.

Rumunia – Holandia – typy bukmacherskie

Czas przeanalizować typy bukmacherskie na bardzo ciekawy mecz 1/8 finału Euro 2024. Reprezentacja Rumunii niespodziewanie zajęła pierwsze miejsce w swojej grupie, gromadząc na koncie 4 punkty. Ciekawym zjawiskiem jest fakt, iż każda z drużyn w tej grupie miała taką samą ilość oczek, przez co o awansie decydował bilans bramkowy. Turniej dla Rumunii rozpoczął się wyśmienicie bowiem od wysokiego zwycięstwa, aż 3:0 z Ukrainą. Bramki dla Trójkolorowych strzelili wówczas Nicolae Stanciu, Razvan Marin oraz Denis Dragus. Następnie przyszedł zimny prysznic, bowiem porażka 0:2 z faworyzowaną Belgią. Mimo klęski, Rumunii zaprezentowali ducha i wolę walki, którymi zachwycała się cała piłkarska Europa. Zmagania w fazie grupowej zakończyli natomiast spodziewanym podziałem punktów ze Słowacją. Spodziewanym, bowiem remis dawał obu ekipom awans do fazy pucharowej. Gola na wagę remisu zdobył wspomniany już Razvan Marin.

Holandia pomimo zdobycia 4 punktów w fazie grupowej, grupowe zmagania zakończyła na 3-ciej pozycji. Turniej dla Oranje rozpoczął się bardzo dobrze, bowiem od zwycięstwa z Polską 2:1. Mimo straty pierwszego gola, udało im się powrócić do gry dzięki trafieniom Codiego Gakpo oraz Wouta Weghorsta, który wpisał się na listę strzelców tuż po wejściu na boisko. Następnie nadszedł czas na europejski klasyk, czyli starcie z wicemistrzami świata, Francją. Spotkanie to nie zachwyciło, bowiem zakończyło się bezbramkowym remisem, jednakże to Les Bleus byli stroną przeważającą. Ostatnie spotkanie to istny rollercoaster w wykonaniu podopiecznych Ronalda Koemana, które zakończyło się klęską Holendrów 2:3. Bramki dla zespołu z Niderlandów strzelili niezawodni Memphis Depay oraz Cody Gakpo.

Rumunia, w przeciwieństwie do Holendrów jest pozytywnym zaskoczeniem obecnie trwających Mistrzostw Europy. Przed turniejem niewielu by się znalazło, którzy przewidzieliby awans Trójkolorowych, jednakże wydarzyło się to. Rumuni pokazali ducha walki, utwierdzając wszystkich w przekonaniu, iż nie znaleźli się przypadkowo na niemieckiej ziemi. Holendrzy natomiast mimo zdobycia 4 punktów w fazie grupowej, rozczarowali swoich kibiców. Po przyzwoitych meczach z Polską i Francją, nadeszło spotkanie z Austrią, które obniżyło morale zespołu. Mimo wszystko, Holandia jest dużo lepszą jakościowo oraz bardziej doświadczoną drużyną, co powinno mieć duże znaczenie na tym etapie rozgrywek.

Moim zdaniem zobaczymy tutaj ofensywne starcie, w którym jedni i drudzy będą mieli swoje szanse w polu karnym rywala. Stawiam na over 9.5 rzutów rożnych po kursie @1.82 ofercie legalnego bukmachera Betclic.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Rumunia – Holandia

Betclic standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Rumunia – Holandia. Koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów na strzelców w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma oczywiście Memphis Depay po kursie @2.30.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Tutaj wygrany bierze wszystko, a przegrany kończy turniej i jedzie do domu. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Rumunia – Holandia

Rumunia w ostatnich pięciu meczach zanotowała trzy remisy

Holandia wygrała cztery ostatnie bezpośrednie pojedynki z Rumunią

W ostatnich pięciu meczach między tymi ekipami tylko raz padł BTTS

Przewidywane składy Rumunia – Holandia

Rumunia: Nita – Ratiu – Dragusin – Burca – Bancu – Marin – Man – Marin – Stanciu – Mihalia – Dragus

Nita – Ratiu – Dragusin – Burca – Bancu – Marin – Man – Marin – Stanciu – Mihalia – Dragus Holandia: Verbruggen – Dumfries – de Vrij – van Dijk – Ake – Schouten – Simons – Reijnders – Frimpong – Depay – Gakpo

