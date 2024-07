Hiszpania – Niemcy 05.07 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.75 Hiszpania - Niemcy Poniżej 2.5 gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie na mecz Hiszpania – Niemcy. Mistrzostwa Europy nam się rozkręciły na dobre, za nami faza grupowa i 1/8 finału, gdzie mieliśmy kilka niespodzianek, a teraz przed nami ćwierćfinały, czyli na placu boju pozostało osiem najlepszych drużyn na Starym Kontynencie.



Reprezentacja Polski kolejny raz rozczarowała i zakończyła turniej na trzech meczach, ale taki sam los dzieliła z Chorwacją czy Serbią. W piątek na samym starcie czeka nas prawdziwy hit, bo o godzinie 18:00 na MHPArena w Stuttgarcie Hiszpania zmierzy się z gospodarzem – Niemcami. Stawką oczywiście awans do półfinału, czyli strefy medalowej, więc emocje gwarantowane! Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.

Hiszpania – Niemcy – typy bukmacherskie

Hiszpania przed turniejem już była zaliczana do ścisłego grona faworytów i w dalszym ciągu się to nie zmienia, chociaż przed nimi piekielnie trudne zadanie. Są w trakcie przebudowy i tak zwanej zmiany pokoleniowej, która naprawdę zapowiada się bardzo obiecująco i Hiszpanie mogą mieć solidny fundament na najbliższe lata. Selekcjoner Luis de la Fuente naprawdę mądrze zarządza i dokonuje odpowiednich zmian. Eliminacje w wykonaniu Hiszpanii były koncertowe, poza jedną porażką na samym starcie ze Szkocją, ale potem już siedem spotkań zwycięskich, strzelając w nich aż 25 bramek, co daje średnią ponad trzech goli na mecz.

EURO 2024 zaczęli bardzo dobrze, bo pokonali Chorwatów 3:0, czyli brązowych medalistów ostatniego mundialu w Katarze. Może z samej gry nie dominowali swojego rywala, ale bardzo szybko przechodzili do ataku i kontry. Stałe fragmenty też są ich dużym atutem. Druga kolejka to już Włosi, czyli aktualni mistrzowie Europy i mimo skromnego zwycięstwa 1:0 wyglądali bardzo dobrze tylko byli bardzo nieskuteczni, bo wynik powinien być znacznie wyższy. Ostatnie spotkanie grupowe to Albania, ale tutaj wyszli rezerwami, bo byli pewni awansu, a mimo to wygrali 1:0.

Niemcy w eliminacjach nie grali, więc za ich przygotowanie do turnieju odpowiadały mecze towarzyskie: radzili sobie ze zmiennym szczęściem i trudno było przewidzieć ich wynik. Przede wszystkim to zmienił się trener z Hansiego Flicka na Juliana Nagelsmanna. Przełom października oraz listopada do najlepszych nie należał, bo remisowali 2:2 z Meksykiem, przegrali 2:3 z Turcją oraz 0:2 z Austrią.

EURO 2024 zaczęli od rozbicia Szkocji 5:1, która w eliminacjach spisywała się bardzo dobrze, jednak tutaj już im nie poszło najlepiej. W drugim meczu mierzyli się z Węgrami i wygrali spokojnie 2:0, a na sam koniec zmagań grupowych pojedynek ze Szwajcarią i remis 1:1, który dał spokojny awans obu stronom.

Uważam, że tutaj stawka ogromna, pojedynek dwóch przede wszystkim mocnych defensyw i trudno będzie sforsować obronę i zobaczymy grę bardziej w środku pola. Według mnie bardzo dobrą opcją jest poniżej 2.5 gola w spotkaniu po kursie 1.75 w Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Hiszpania – Niemcy

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Niemcy – Węgry. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie bramki ma po stronie reprezentacji Niemiec snajper i joker Kai Havertz po kursie 2.80, natomiast po stronie Hiszpanii Joselu – 3.30.



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To mecz ćwierćfinałowy, więc zwycięzca melduje się w półfinale i strefie medalowej EURO 2024. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Hiszpania – Niemcy

Na pięć bezpośrednich pojedynków trzy razy pokrywał się BTTS

Raz górą była Hiszpania, raz Niemcy i aż trzy razy padał remis

Hiszpania do tej pory wygrała wszystkie cztery mecze na EURO tracąc jedną bramkę

Przewidywane składy Hiszpania – Niemcy

Hiszpania : Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Ruiz; Yamal, Morata, Williams

: Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Ruiz; Yamal, Morata, Williams Niemcy: Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Kroos, Andrich; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz

