Portugalia – Francja 05.07 – Typy bukmacherskie

Totalbet kurs 1.87 Portugalia - Francja Powyżej 9.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

Typy i kursy bukmacherskie na mecz Portugalia – Francja. Faza pucharowa trwa w najlepsze, co oznacza, że na turnieju pozostały już same tuzy europejskiego futbolu reprezentacyjnego. Drugim ćwierćfinałem na EURO 2024 będzie istny hit, czyli starcie Portugalii z Francją. Zespół z Półwyspu Iberyjskiego przystąpi do tego spotkania po zwycięstwie w rzutach karnych ze Słowenią. Francuzi natomiast w regulaminowym czasie gry pokonali Belgię 1:0. Kto wyjdzie górą z tego pojedynku i zamelduje się w półfinale? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na ten mecz.

➡️ Załóż konto w TotalBet z kodem promocyjnym GRAMGRUBO, a za pierwsze trzy kupony otrzymasz zwrot za porażkę na konto główne do wypłaty! Kliknij w poniższy baner po szczegóły ⬅️

Portugalia – Francja – typy bukmacherskie

Przed nami ćwierćfinały Euro 2024, więc czas przeanalizować typy bukmacherskie. Reprezentacja Portugalii przeżyła prawdziwy rollercoaster w meczu 1/8 finału, kiedy to zmierzyli się ze Słowenią. Mistrzowie Europy z 2016 roku potrzebowali aż rzutów karnych, aby zapewnić sobie miejsce w ćwierćfinale. Niekwestionowanym bohaterem tego spotkania został bramkarz- Diogo Costa, który pierw wybronił sytuację sam na sam w dogrywce z Benjaminem Sesko, a następnie w serii „jedenastek” obronił trzy rzuty karne, wprowadzając tym samym swoją reprezentację do najlepszej ósemki turnieju. Portugalczycy kontrolowali przebieg całego spotkania, jednakże nie potrafili przebić się przez szczelną defensywę Słoweńców.

Francja z kolei miała nieco spokojniejszy mecz w 1/8 finału, jednakże nie mniej łatwy. Przyszło im bowiem zmierzyć się z reprezentacją Belgii, która podobnie jak Słowenia dobrze się broniła i nie dopuszczała Francuzów do groźnych sytuacji strzeleckich. Defensywa Czerwonych Diabłów legła jednak w 85. minucie spotkania, kiedy to Jan Vertonghen skierował piłkę do własnej siatki, wyprowadzając tym samym Les Bleus na prowadzenie, którego już nie oddali. Na korzyść Francuzów z pewnością będzie fakt, iż będą oni mieć w nogach 30 minut grania mniej, niż ich rywale z Półwyspu Iberyjskiego.

Obie reprezentacje grały ze sobą po raz ostatni w 2021 roku, podczas EURO 2020. Spotkanie to wówczas zakończyło się remisem 2:2. Na listę strzelców wpisali się dwukrotnie Cristiano Ronaldo oraz Karim Benzema. Do tej pory obie reprezentacje zmierzyły się ze sobą 10 razy. Portugalczycy triumfowali raz, 2 razy padł remis oraz 7-krotnie wygrywali Francuzi. Jedyne zwycięstwo Portugalczyków miało miejsce w pamiętnym finale Mistrzostw Europy w 2016 roku, kiedy to gola na wagę zwycięstwa zdobył Eder.

Moim zdaniem zobaczymy tutaj ofensywny mecz, gdzie jedni i drudzy będą mieli swoje szanse w polu karnym. Stawiam na over 9.5 rzutów rożnych po kursie @1.87 w ofercie legalnego bukmachera Totalbet.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Portugalia – Francja

Totalbet standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Portugalia – Francja. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Kylian Mbappe po kursie @2.69!

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To już ćwierćfinał Euro 2024, więc wygrany przechodzi dalej, a przegrany jedzie do domu. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Portugalia – Francja

Portugalia wygrała cztery mecze z ostatnich pięciu

Francja jest niepokonana od siedmiu spotkań

W ostatnich pięciu bezpośrednich starciach między tymi ekipami tylko raz padł BTTS

Przewidywane składy Portugalia – Francja

Portugalia: Costa – Cancelo – Dias – Pepe – Mendes – Palhinha – Neves – Fernandes – Leao – Silva – Ronaldo

Costa – Cancelo – Dias – Pepe – Mendes – Palhinha – Neves – Fernandes – Leao – Silva – Ronaldo Francja: Maignan – Kounde – Upamecano – Saliba – Hernandez – Tchouameni – Kante – Camavinga – Dembele – Mbappe – Griezmann

fot. Pressfocus