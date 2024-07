Holandia – Turcja 06.07 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.84 Holandia - Turcja Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie na mecz Holandia – Turcja. Mistrzostwa Europy nam się rozkręciły na dobre, za nami faza grupowa i 1/8 finału, gdzie mieliśmy kilka niespodzianek, a teraz przed nami ćwierćfinały, czyli na placu boju pozostało osiem najlepszych drużyn na Starym Kontynencie.

Wiele uznanych marek i drużyn zaliczanych do grona faworytów już odpadło jak na przykład Belgia, która kolejny raz zawiodła, ale także Chorwacja kończąc udział na fazie grupowej. Włosi, czyli aktualny mistrz Europy odpadł na etapie 1/8. W sobotę bardzo ciekawe starcie, gdzie Holandia zagra z Turcją o półfinał EURO 2024 na Olympiastadion w Berlinie o godzinie 21:00. Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.

Holandia – Turcja – typy bukmacherskie

Holandia widać, że z biegiem czasu się rozkręca i efektem jest gra w ćwierćfinale. W 1. kolejce mierzyli się z reprezentacją Polski i moim zdaniem nie zasłużyli na wygraną mimo zakończonego spotkania wynikiem 2:1. Holendrzy na początku nas zlekceważyli, czego efektem była bramka Buksy w 17. minucie po stałym fragmencie gry. Polacy potrafili momentami narzucić własny styl gry, spychali Holendrów do obrony. „Orange” tworzyli sytuacje, ratował nam skórę Wojciech Szczęsny, ale gdyby nie indywidualne błędy: szczególnie Nicoli Zalewskiego, który zagrywa „świece” w poprzek boiska i Holendrzy przechwytują robiąc z tego bramkę, a drugi gol to też zawahanie naszej obrony, tak to byśmy wygrali. Drugie spotkanie przeciwko wicemistrzom świata, czyli Francji to już spokojniejsza gra obu stron, bo zdawali sobie sprawę, że szanowanie jednego punktu będzie korzystne i faktycznie przez większość czasu gra toczyła się w środku pola i zakończyło się remisem. W ostatniej kolejce to już pojedynek z Austrią i byli gorszym zespołem, dwa razy gonili wynik, dużo błędów w ofensywie, czego efektem była porażka 2:3. Szczególnie w końcówce opadli z sił i stracili gola kosztem Sabitzera. 1/8 finału to już znacznie lepsza gra, zdominowali Rumunię i wygrali 3:0, dzięki czemu do tego pojedynku przystępują podbudowani.

Turcja już w eliminacjach udowodniła, że chłopcem do bicia nie są i mogą coś ugrać na tym turnieju. Zaczęli dość mocno, bo po szalonym i twardym starciu z Gruzją wygrali 3:1. Z Portugalią niestety nie mieli za dużo powodzenia i wychodzi na to, że był ich to najsłabszy występ do tej pory (porażka 0:3). Kluczowy był trzeci mecz z reprezentacją Czech i tutaj pokazali charakter, bo wygrali 2:1 i awansowali do fazy pucharowej. W 1/8 finału czekała już Austria, która była faworytem po bardzo dobrej fazie grupowej i wygraniu „naszej” grupy. I tutaj zaskoczenie, bo zaczęli od bramki w 1. minucie i to jeszcze bardziej ich uskrzydliło. Austria próbowała, gra była wyrównana, ale Merih Demiral zadał drugi cios w drugiej połowie i podciął skrzydła Austriakom. Ostatecznie zakończyło się zwycięstwem Turków 2:1.

Dwie silne ofensywy, w 1/8 finału postrzelali, dlatego gram tutaj BTTS-a, czyli obie drużyny strzelą gola.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Holandia – Turcja

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To mecz ćwierćfinałowy, więc zwycięzca melduje się w półfinale i strefie medalowej EURO 2024. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Holandia – Turcja

Holandia tylko w meczu przeciwko Francji nie strzeliła bramki na EURO, a Turcja w starciu z Portugalią

Turcja straciła przynajmniej jednego gola we wszystkich meczach ME

Na pięć ostatnich bezpośrednich pojedynków dwa razy wygrała Turcja, dwa razy Turcja i raz remis 1:1

Przewidywane składy Holandia – Turcja

Holandia : Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Schouten, Reijnders; Malen, Simons, Gakpo; Depay

: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Schouten, Reijnders; Malen, Simons, Gakpo; Depay Turcja: Gunok; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Ayhan, Yokuslu; Yildiz, Calhanoglu, Yilmaz; Guler

