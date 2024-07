Holandia – Anglia 10.07 – Typy bukmacherskie

Betclic kurs 2.85 Holandia - Anglia Remis X Obstaw

Typy bukmacherskie na mecz Holandia – Anglia. Mistrzostwa Europy w Niemczech nam się rozkręciły i zrobiło się ciekawie, za nami faza grupowa, 1/8 finału i ćwierćfinały, gdzie mieliśmy kilka niespodzianek, a teraz już półfinały, czyli dwa mecze, które wyłonią nam finalistów, dwie najlepsze reprezentacje na Starym Kontynencie.



Wielkie turnieje bez niespodzianek się praktycznie nie zdarzają i tak samo jest w tym przypadku, gdzie pożegnała się dość szybko Belgia, która kolejny raz zawiodła, ale także Chorwacja kończąc udział na fazie grupowej. Włosi, czyli aktualny mistrz Europy odpadł na etapie 1/8. W środę 10 lipca o godzinie 21:00 na Signal Iduna Park w Dortmundzie Holandia zagra z Anglią. Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.

Holandia – Anglia – typy bukmacherskie

Chyba sporo osób nie spodziewało się, że Holandia zajdzie tak daleko patrząc na ich osiągnięcia w ostatnich latach. Był taki moment, że trochę się rozkręcali, ale mnie mimo wszystko do końca nie przekonują. Na samym początku mierzyli się z reprezentacją Polski i moim zdaniem nie zasłużyli na wygraną mimo zakończonego spotkania wynikiem 2:1. Holendrzy na początku nas zlekceważyli, czego efektem była bramka Buksy w 17. minucie po stałym fragmencie gry. Jednak o wszystkim zadecydowały dwa błędy po naszej stronie, które nie powinny się wydarzyć. „Orange” potem zagrali z Francją i tutaj już spokojniejsza gra obu stron, bo zdawali sobie sprawę, że szanowanie jednego punktu będzie korzystne i faktycznie przez większość czasu gra toczyła się w środku pola i zakończyło się remisem. Na sam koniec fazy grupowej zmierzyli się z Austrią i można powiedzieć, że byli nieco słabszym zespołem, dwa razy doprowadzali do wyrównania, ale ostatecznie Austriacy zadali cios i wygrali 3:2. W 1/8 finału czekała na nich Rumunia, która i tak osiągnęła historyczny wynik, ale wygląda tak, jakby nie wyszła na boisko i Holandia wygrała 3:0. W ćwierćfinale zaczęli słabo, bo Turcja była lepszym zespołem, strzeliła bramkę, ale ostatnie 20. minut należało do „Oranje” i wygrali 2:1.

Anglia tak naprawdę się prześlizguje i mimo to jest w strefie medalowej. Wygrali tylko na starcie z Serbią 1:0, chociaż wcale nie byli lepszym zespołem i po prostu skutecznie przetrzymali napór rywali szczególnie w ostatnich pół godzinach gry. Potem już dwa kolejne remisy z Danią oraz Słowenią. W 1/8 finału słynny mecz ze Słowacją, gdzie dogrywkę uratowali w ostatniej akcji meczu, a tam trafieniem popisał się Harry Kane i nie doszło do karnych. Ćwierćfinał to Szwajcaria i również gonili wynik, a awansowali dzięki karnym, gdzie byli bezbłędni.

Dla mnie tutaj nie ma faworyta, bo obie strony grają poniżej swoich umiejętności, dlatego uważam, że po 90. minutach gry ujrzymy remis. Wszystko rozstrzygnie się w dalszej części pojedynku.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Holandia – Anglia

Betclic standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Holandia – Anglia. Koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów na strzelców w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola po stronie Anglików ma oczywiście Harry Kane – kurs 2.95. Jeśli chodzi o Holendrów to faworytami są Cody Gakpo i Memphis Depay – 4.00.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To mecz półfinałowy w strefie medalowej, więc zwycięzca melduje się w finale EURO 2024. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Holandia – Anglia

Anglia na EURO 2024 wygrała zaledwie jedno spotkanie w regulaminowym czasie gry (z Serbią 1:0)

Anglicy zremisowali cztery spotkania pod rząd

Holandia odwróciła losy spotkania w ćwierćfinale i pokonała Turcję 2:1

Przewidywane składy Holandia – Anglia

Holandia : Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Schouten, Reijnders; Malen, Simons, Gakpo; Depay

: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Schouten, Reijnders; Malen, Simons, Gakpo; Depay Anglia: Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo, Rice, Trippier; Bellingham, Foden; Kane

