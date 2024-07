Benfica ściąga gwiazdę poprzedniego sezonu Bundesligi

Benfica dokonała bardzo ciekawego wzmocnienia na nadchodzący sezon. Do wicemistrza Portugalii dołączył bowiem Jan-Niklas Beste, a więc jeden z kluczowych zawodników rewelacji ostatniego sezonu Bundesligi – 1. FC Heidenheim.

Przed startem poprzedniego sezonu niemal wszyscy jednogłośnie zakładali, że absolutny beniaminek Bundesligi – Heidenheim będzie walczyć o utrzymanie do ostatnich kolejek. Jednak podopieczni Franka Schmidta sprawili ogromną niespodziankę. Nie tylko bezpieczne utrzymali się w Bundeslidze, ale zakończyli sezon na ósmym miejscu w tabeli. To oznacza, że Heidenheim zagra w eliminacjach Ligi Konferencji, co jest kompletną abstrakcją dla tych, którzy wieścili klubowi szybki powrót do 2. Bundesligi. Drużyna Franka Schmidta pokazała kawał futbolu, więc teraz nie można się dziwić, że jej najlepszych zawodników kuszą większe europejskie marki.

Zanim potwierdzone zostało odejście Jana-Niklasa Bestego, z Heidenheim pożegnał się Tim Kleindienst, który za siedem milionów euro przeszedł do Borussii Mönchengladbach. Wówczas była to rekordowa sprzedaż w historii Heidenheim, ale ten wynik szybko został przebity. Za Jana-Niklasa Bestego Heidenheim otrzyma bowiem od Benfiki osiem milionów euro.

Jan-Niklas Beste w młodości trenował w grupach młodzieżowych Borussi Dortmund. Potem występował m.in. w Werderze, czy Jahn Regensburgu. Jednak dopiero pobyt w Heidenheim pokazał jego całkowity potencjał. Ostatni sezon był bardzo udany, co tylko potwierdzają liczby, jakie wykręcił. Zagrał w 31 meczach Bundesligi, w których strzelił osiem goli i dołożył 11 asyst. Dało mu to szóste miejsce w klasyfikacji kanadyjskiej wśród Niemców, a 14. miejsce ogólnie.

Zawodnik, który na lewym skrzydle czuje się jak ryba w wodzie dołącza teraz do Benfiki. Drużyna z Lizbony cały czas szuka wzmocnienia na tej flance i wydaje się, że Beste może idealnie pasować do układanki jego rodaka – Rogera Schmidta. Osiem milionów euro wydaje się relatywnie małą kwotą, jak na aktualne warunki rynkowe, dzięki czemu można uznać, że Benfica dokonała bardzo rozsądnego ruchu. Tym bardziej, że według portalu Transfermarkt wartość piłkarza wynosi 16 milionów euro. Teraz pozostaje tylko czekać, jak szybko Beste zaaklimatyzuje się na portugalskich boiskach.

