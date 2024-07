Niedoszły selekcjoner reprezentacji Polski wróci do trenowania?

Półtora roku temu Herve Renard był kandydatem na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. W marcu 2023 roku ówczesny szkoleniowiec Arabii Saudyjskiej zaskakująco przejął reprezentację Francji kobiet. Francuz może jednak wrócić do męskiej piłki. Zainteresowane jego zatrudnieniem są nigeryjska oraz egipska federacja.

W swoim CV Herve Renard ma pracę w aż pięciu afrykańskich reprezentacjach. Pracę z drużynami narodowymi rozpoczynał od roli asystenta Claude’a Le Roy’a w reprezentacji Ghany. Później dwukrotnie prowadził reprezentację Zambii, w międzyczasie Angolę, a następnie Wybrzeże Kości Słoniowej i Maroko.

Jego największymi sukcesami były triumfy w Pucharze Narodów Afryki – z Zambią w 2012 roku i Wybrzeżem Kości Słoniowej w 2015 roku. Z kolei w 2018 roku Maroko pod jego wodzą po raz pierwszy od 20 lat zagrało na mistrzostwach świata. Za te osiągnięcia był wybierany w 2012, 2015 i 2018 roku najlepszym trenerem Afryki.

W połowie 2019 roku Renard po raz pierwszy rozpoczął pracę w azjatyckiej reprezentacji, gdy został selekcjonerem reprezentacji Arabii Saudyjskiej. W 2022 roku Francuz poprowadził Arabię Saudyjską na mundialu w Katarze, gdzie jego zespół sensacyjnie pokonał 2:1 w pierwszej kolejce fazy grupowej późniejszych mistrzów świata – Argentynę.

W marcu 2023 roku Renard był łączony z reprezentacją Francji kobiet po zwolnieniu Corinne Diacre. Wkrótce Renard złożył rezygnację z funkcji selekcjonera reprezentacji Arabii Saudyjskiej i wrócił do swojej ojczyzny, gdzie przejął drużynę kobiet. Kilka miesięcy później poprowadził francuską drużynę kobiecą na mistrzostwach świata w Australii i Nowej Zelandii. ”Trójkolorowe” wygrały swoją grupę, ale odpadły w ćwierćfinale z Australią po serii rzutów karnych.

W styczniu 2024 roku Wybrzeże Kości Słoniowej w trakcie Pucharu Narodów Afryki zwolniło selekcjonera Jeana-Louisa Gasseta, po czym przedstawiciele związku zaoferowały przejęcie ”Słoni” Renardowi. Francuska federacja odrzuciła jednak tę propozycję. Renard może i tak wrócić po kilku latach do Afryki. Jego zatrudnieniem zainteresowane są władze egipskiej oraz nigeryjskiej federacji. Obie strony oferują Renardowi zarobki w wysokości dwóch milionów euro rocznie.

Po przegranym 1:2 finale Pucharu Narodów Afryki z Wybrzeżem Kości Słoniowej z posadą selekcjonera reprezentacji Nigerii pożegnał się Jose Peseiro. Podczas marcowego i czerwcowego zgrupowania ”Superorły” prowadził Finidi George, ale była to tylko tymczasowa opcja. Z kolei egipska federacja po jeszcze bardziej rozczarowującym Pucharze Narodów Afryki, w którym ”Faraoni” odpadli już w 1/8 finału, a w grupie nie wygrali żadnego meczu, zwolniła Ruiego Vitorię. Od kilku miesięcy Egipt prowadzi Hossam Hassan, ale także jest to tylko opcja tymczasowa.

