Hiszpania – Anglia 14.07 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 2.50 Hiszpania - Anglia Wygrana Hiszpanii 1 Obstaw

Typy i kursy bukmacherskie na mecz Hiszpania – Anglia. Jeszcze niedawno trwały przygotowania do Mistrzostw Europy 2024 i byliśmy świadkami meczu otwarcia, gdzie Niemcy podejmowali Szkocję i rozbili ją aż 5:1. Za nami już ćwierćfinały oraz półfinały, a to oznacza jedno, że przed nami pozostał tylko „last dance”, czyli wielki finał. Zmierzą się w nim dwie najlepsze reprezentacje na Starym Kontynencie.

Na turnieju mieliśmy kilka mniejszych i większych niespodzianek, a efekt jest taki, że 14 lipca o godzinie 21:00 na Olympiastadion w Berlinie Hiszpania zagra z Anglią o złoto. Czy Harry Kane i spółka będą w stanie przeciwstawić się drużynie Luisa de la Fuente? Emocje gwarantowane! Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.

➡️ Załóż konto z kodem FUTBOLNEWS i 250 zł za celny strzał Bellinghama⬅️

Hiszpania – Anglia – typy bukmacherskie

W finale nigdy nie grają przypadkowe drużyny, a stawka tutaj i presja ogromna. Hiszpania już przed startem EURO 2024 należała do ścisłego grona, eliminacje przeszli jak burza, przegrywając tylko na początku ze Szkocją, a potem wygrali wszystko. Co do spotkań towarzyskich: porażka z Kolumbią 0:1 i remis po szalonym starciu z Brazylią 3:3, a ostatnio rozbita Irlandia Północna 5:1 czy Andora 5:0. Sam turniej rozpoczęli zaczęli z wysokiego C, gdzie wygrali 3:0, ale nie można powiedzieć, że byli zespołem przeważającym, bo to Chorwaci utrzymywali się przy piłce, stworzyli więcej sytuacji, jednak byli skuteczniejsi. Zwycięstwo 1:0 nad Włochami zapewniło im miejsce w fazie pucharowej oraz wygranie grupy B. W trzeciej kolejce wyszli rezerwowym składem na Albanię, aby „trzon” zespołu odpoczął przed fazą pucharową, a mimo to wygrali 1:0 z Albanią. W 1/8 finału bez większych problemów odprawili Gruzję 4:1 i już tutaj pokazali, że potrafią grać ładnie, ale także efektownie. Ćwierćfinał to już ciężkie zadanie i pojedynek z gospodarzem – Niemcami. Hiszpanie grali lepiej, strzelili w końcu bramkę, ale w samej końcówce tak naprawdę stracili gola z niczego, chwila dekoncentracji. W dogrywce jednak pokazali charakter i strzelili zwycięskiego gola w 119. minucie. Półfinał to też lepsza gra przeciwko Francji, stracili niespodziewanie gola na początku, ale szybko się pozbierali i strzelili dwa gole: Olmo i Yamal.

Anglia do meczu półfinałowego nie przekonywała, bo w pierwszej kolejce ledwo pokonali Serbię 1:0, chociaż wcale nie byli lepszym zespołem i po prostu skutecznie przetrzymali napór rywali szczególnie w ostatnich pół godzinach gry. Potem już dwa kolejne remisy z Danią oraz Słowenią. W 1/8 finału słynny mecz ze Słowacją, gdzie dogrywkę uratowali w ostatniej akcji meczu, a tam trafieniem popisał się Harry Kane i nie doszło do karnych. Ćwierćfinał to Szwajcaria i również gonili wynik, a awansowali dzięki karnym, gdzie byli bezbłędni. Z Holandią już zagrali znacznie lepiej, w końcówce zachowali więcej sił i strzelili bramkę.

Jednak Hiszpania od samego początku spisuje się lepiej, zagrała dobrze z Francją i Niemcami, dlatego upatruje tutaj zwycięstwa Hiszpanii w regulaminowym czasie gry.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Hiszpania – Anglia

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Hiszpania – Anglia. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie bramki ma po stronie reprezentacji Hiszpanii ma Alvaro Morata po kursie 3.45, natomiast w Anglii oczywiście Harry Kane – 3.30



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To mecz finałowy, więc walka o złoto EURO 2024. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Hiszpania – Anglia

Hiszpania tylko z Niemcami wygrała dopiero po dogrywce, reszta spotkań w reg, czasie gry zwycięska

Dodatkowo strzelali bramkę w każdym meczu EURO 2024

Anglia „na czysto” wygrała tylko dwa razy, a zanotowali aż cztery remisy

Przewidywane składy Hiszpania – Anglia

Hiszpania: Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri, Olmo; Yamal, Morata, Williams

Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri, Olmo; Yamal, Morata, Williams Anglia: Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Bellingham, Foden; Kane

fot. Pressfocus