Argentyna – Kolumbia 15.07 – Typy bukmacherskie

Typy i kursy bukmacherskie na mecz Argentyna – Kolumbia. Końcówka tego weekendu zapowiada się znakomicie, ponieważ najpierw w niedzielę wieczorem będziemy świadkami wielkiego finału piłkarskiego EURO 2024, a zaraz po tym finisz kolejnego turnieju – Copa America 2024. Tak zwany „last dance”, czyli dwie najlepsze reprezentacje w Ameryce Południowej.

Spotkania w Stanach Zjednoczonych, bo tam jest rozgrywana impreza stał naprawdę na wysokim poziomie i wielu dziwi fakt, że wielka Brazylia odpadła już w ćwierćfinale i nie awansowała do strefy medalowej. Jednak faworytów było kilku i w nocy z niedzieli na poniedziałek 15 lipca o godzinie 02:00 na Hard Rock Stadium w Miami Argentyna zagra o złoto z Kolumbią, więc wielkie emocje gwarantowane! Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.

Argentyna – Kolumbia – typy bukmacherskie

Bezapelacyjnie pojedynek dwóch najlepszych reprezentacji w Ameryce Południowej. Argentyna to przecież mistrz świata i zwycięzca poprzedniego Copa America 2021, gdzie w wielkim finale właśnie pokonali Canarinhos 1:0. Ten zespół to znakomite połączenie młodości z doświadczeniem, a jego zawodnicy grają w znakomitej większości w najlepszych klubach Europy. Także udanie rozpoczęli batalię o mundial 2026, bo po sześciu kolejkach mają bilans pięciu zwycięstw i porażki, zajmując pierwsze miejsce w tabeli. Argentyna rozpoczęła od wygrania 2:0 z Kanadą, gdzie widać było ich spokojne wejście w turniej i nie pozwolili rywalowi na za wiele. Kolejnym przeciwnikiem było Chile, które w ostatnich miesiącach jest pogrążone w kryzysie, ale mimo to wygrali z nimi skromnie 1:0 po bramce w 88. minucie spotkania. Na zakończenie fazy grupowej odprawili Peru 2:0 i po trzech meczach nie stracili żadnej bramki. Poprzeczka wyżej dopiero zawędrowała w ćwierćfinale, gdzie stanęli naprzeciw zawodnikom z Ekwadoru. Tutaj po 120. minutach mieliśmy remis 1:1 i dopiero po rzutach karnych Messi i spółka awansowali do „wielkiej czwórki” turnieju. Półfinał teoretycznie wydawał się łatwiejszy, bo znowu grali z Kanadą i kolejny raz byli górą wygrywając 2:0.

Kolumbia wykonuje kawał dobrej roboty już kilkunastu miesięcy, bo od końcówki 2022 roku są niepokonani. Turniej rozpoczęli od dwóch zwycięstw: 2:1 z Paragwajem i 3:0 z Kostaryką. W trzecim spotkaniu grupowym czekało ich ciężkie zadanie i Brazylia, mecz był bardzo wyrównany, odpowiedzieli trafieniem, nawet interweniował VAR i nie uznano im drugiej bramki. Ostatecznie mecz zakończył się remisem. Ćwierćfinał nie był jakąś wielką przeszkodą, bo wygrali z Panamą 5:0, więc nie było większego oporu. W półfinale sensacyjnie wygrali z bardzo mocnym Urugwajem 1:0, dlatego nie można ich lekceważyć. Tym bardziej, że ich liderem James Rozdriguez jest w formie i napędza zespół.

Ja tutaj proponuję gola po obu stronach.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Argentyna – Kolumbia

Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Leo Messi w reprezentacji Argentyny po kursie 2.84, natomiast w Kolumbii – Miguel Borja 4.35.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To mecz finałowy, więc walka o złoto Copa America 2024. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Argentyna – Kolumbia

Na pięć ostatnich pojedynków raz wygrała Argentyna, raz Argentyna, a trzykrotnie padał remis

W dwóch spotkaniach pokrywał się BTTS, a tylko raz było powyżej 2,5 gola

Obie ekipy są niepokonane w Copa America 2024

Ostatni mecz bezpośredni to skromne zwycięstwo Argentyny 1:0

Przewidywane składy na mecz Argentyna – Kolumbia

Argentyna: E. Martinez, Montiel, Romero, Li. Martinez, Tagliafico, E. Fernandez, Mac Allister, De Paul, Messi, Alvarez, Di Maria.

E. Martinez, Montiel, Romero, Li. Martinez, Tagliafico, E. Fernandez, Mac Allister, De Paul, Messi, Alvarez, Di Maria. Kolumbia: Vargas, Munoz, Sanchez, Cuesta, Machado, Lerma, Rios, Arias, James, Cordoba, Diaz.

