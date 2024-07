Houssem Aouar bliski dołączenia do ligi saudyjskiej

Houssem Aouar miniony sezon spędził w AS Romie. Nie może jednak zaliczyć swojej przygody w Serie A do udanej. Jak informuje dziennik „Corriere dello Sport”, Algierczyk jest bliski dołączenia do ligi saudyjskiej. Kwota transferu może wynieść nawet 20 milionów euro.

Aouar dołączy do ligi saudyjskiej

Houssem Aouar na początku minionego sezonu został zawodnikiem AS Romy. Trafił do niej jako wolny zawodnik po wygaśnięciu kontraktu z Lyonem. Wychowanek francuskiego klubu nie podbił jednak Serie A. Przez cały rok nie miał większego wpływu na grę drużyny, co spotykało się z krytyką ze strony fanów.

W styczniu doszło w Romie do roszady na ławce trenerskiej. Jose Mourinho został zastąpiony przez Daniele De Rossiego. Nowy szkoleniowiec również nie widzi miejsca w podstawowej jedenastce dla 26-latka. Przez rok gry w lidze włoskiej wystąpił zaledwie w 16 spotkaniach, w których strzelił cztery gole. Wiele wskazuje na to, że premierowy sezon będzie też jego ostatnim.

Jak informuje dziennik „Corriere dello Sport”, Al-Ittihad czyli klub, w którym gra między innymi Karim Benzema, jest bliski zakontraktowania Aouara. Kwota transferu z bonusami może wynieść nawet 20 milionów euro. Ostatnie doniesienia mówią o 12 milionach euro bazy.

Houssem Aouar (26) is on the verge of leaving AS Roma to sign for Al-Ittihad. (L'Éq)https://t.co/m5bqVicR1X — Get French Football News (@GFFN) July 12, 2024

Zamieszanie w Al-Ittihad

W Al-Ittihad wiele dzieje się w ostatnim czasie. Oprócz transferowych zamiarów, spore zamieszanie panuje przy wyborze trenera. Z posadą szkoleniowca niedawno pożegnał się Marcelo Gallardo, na którego ostatniego lata ostrzyło sobie zęby wiele klubów europejskich. Wiele wskazywało na to, że jego następcą zostanie Stefano Pioli. Taki pomysł nie spodobał się… Karimowi Benzemie i niemal w ostatniej chwili obydwie strony wstrzymały się z podpisaniem umowy.

Największym marzeniem byłego zawodnika Realu Madryt na trenera jest Christophe Galtier, który wcześniej prowadził między innymi Paris Saint-Germain i to on jest obecnie faworytem do podpisania kontraktu. Plotki nie wykluczają też postaci Laurenta Blanca, mistrza świata z 1998 roku. Al-Ittihad po nie najlepszym sezonie planuje w dodatku solidne wzmocnienia.

W minionych rozgrywkach zajęli rozczarowujące piąte miejsce, przegrywając blisko połowę spotkań. Z takimi piłkarzami jak Benzema, Kante, czy Fabinho oczekiwania były zdecydowanie większe. Oprócz Aouara na celowniku klubu znajdują się również Casemiro, Marquinhos oraz Moussa Diaby. Piłkarz Aston Villi jest bardzo kuszony przez drużynę Saudi Pro League. W grę wchodzi kwota rzędu 60 milionów euro, jaką jest wstanie wyłożyć Al-Ittihad. Sam 25-latek miał już dogadać się w sprawie kontraktu z właścicielami Saudyjczyków.

W Romie trwa za to sprzątanie magazynów. Po odejściu Ruiego Patricio, Leonardo Spinazzoli, Andrei Belottiego, powrocie Romelu Lukaku do Chelsea, przyszedł teraz czas na Aouara. Z transferów przychodzących potwierdzono ostatnio Enzo Le Fee. Można by rzec, że Florent Ghisolfi gotuje.

Fot. PressFocus