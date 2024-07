EURO 2024: Szwajcaria jedzie dalej z Yakinem

Szwajcaria była jedną z rewelacji EURO 2024. Helweci doszli do 1/4 finału niemieckiej imprezy, pokonując po drodze aktualnych mistrzów Europy, Włochów (2:0). Nic więc dziwnego, że sam architekt sukcesu Murat Yakin zostaje na stanowisku trenera. Szkoleniowiec przedłużył umowę ze szwajcarską federacją.

Wydaje się, że niezbyt liczna była grupa kibiców przed mistrzostwami Europy w Niemczech, która twierdziła, że Szwajcaria zagra w 1/4 finału EURO 2024. Postawa podopiecznych Yakina na turniej budziła jednak podziw. W każdym z pięciu spotkań Helweci zagrali co najmniej przyzwoicie. Jedyny minus to remis ze Szkocją, gdzie ich postawa była co najmniej rozczarowująca.

Now it’s official: Swiss Nati coach Murat Yakin and assistant Giorgio Contini have extended their contracts! 🔏🇨🇭

Deserved reward for a very successful Euro campaign. Proved the entire country wrong. Now on to new adventures! https://t.co/ogaYTlVxbM pic.twitter.com/pX90xNjNow

— Bolzplazz Swiss Football Platform (@Bolzplazz) July 12, 2024