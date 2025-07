Kibic wyzywał piłkarza Wrexhamu. Teraz sąd wydał wyrok

Wrexham AFC dopiero co awansował do Championship i ostrzy sobie zęby na nowe wyzwanie. Jednak w tle ciągle rozgrywały się wydarzenia jeszcze z ostatniego sezonu. Zapadł wyrok odnośnie kibica Stockport, który po ligowym spotkaniu wdał się w sprzeczkę z kapitanem Wrexhamu, mocno wyzywając w niej zawodnika rywala.

Kapitan Wrexham ofiarą wyzwisk

W 2023 roku za nieduże pieniądze do Wrexham AFC przyszedł irlandzki doświadczony pomocnik – James McClean. W swojej karierze występował w takich klubach, jak West Bromwich Albion, Wigan Athletic, czy Stoke City. Bez wątpienia był wartością dodaną, mimo iż miał 34 lata w momencie dołączenia do klubu. Jest to jednak postać mocno kontrowersyjna. Urodził się on w Derry, gdzie w 1972 roku doszło do tzw. „Krwawej Niedzieli”, kiedy to brytyjscy żołnierze zastrzelili 14 protestujących Irlandczyków.

To wydarzenie jest w kontekście tego gracza o tyle ważne, iż z tego powodu odmawia on zakładania czerwonych maków z okazji „Dnia Pamięci” obchodzonego w w państwach Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. To z kolei powoduje złość ze strony kibiców, którzy w związku z tym wylewają na piłkarza wiadro pomyj, nie słuchając zbytnio jego argumentacji, dlaczego w ten sposób postępuje.

Sam pomocnik też miał kilka momentów, kiedy prowokował, czy też odpowiadał – zależy od perspektywy w tym konflikcie. Do sieci wrzucał choćby film, kiedy w kominiarce (nawiązanie do Irlandzkiej Armii Republikańskiej) mówił o nauczaniu historii. Z kolei podczas świętowania awansu do League One intonował z kibicami przyśpiewkę obrażającą… króla Wielkiej Brytanii. Mimo iż sam często dolewa oliwy do ognia, kibice wielokrotnie przekraczali granice w swoim zachowaniu.

Kibic Stockport ukarany

Co najmniej dwa kluby – Blackpool i Barnsley zostały ukarane grzywną przez Angielską Federację Piłkarską (FA) w związku z obraźliwymi przyśpiewkami ich kibiców pod adresem tego zawodnika. Z kolei gdy Wrexham mierzył się w ramach ligowej przeprawy ze Stockport County, James McClean schodząc do tunelu, wdał się w ostrą wymianę zdań z kibicami gości. Miało dojść do wyzwisk, gróźb, a nawet prób rękoczynów ze strony kibica – niejakiego Simona Gaskina.

Wedle doniesień przekazanych przez „The Athletic” fan szybko został ujęty przez policję, a cała sprawa znalazła miejsce w sądzie magistrackim. Po blisko czterech miesiącach otrzymaliśmy informację, że sprawa dobiegła końca. Kibic został ukarany karą grzywny, ale nie poznaliśmy jej dokładnej kwoty. Natomiast bez wątpienia jest to jeden z pierwszych takich przypadków, kiedy fan realnie został pociągnięty do konsekwencji prawnych za mowę nienawiści stosowaną na stadionie.

