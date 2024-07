Krystian Bielik zostaje w Anglii

Krystian Bielik od pewnego czasu nie ma po drodze z reprezentacją Polski. Nie oznacza to jednak, że piłkarz całkowicie przepadł. Wiadomo już co czeka go w najbliższej przyszłości. Droga do kadry najpewniej się nie skróci, gdyż polski zawodnik podpisał kolejną umowę z Birmingham City. Bielik będzie graczem „Blues” do końca czerwca 2027 roku. Oznacza to grę w najbliższym sezonie na trzecim poziomie rozgrywkowym.

Krystian Bielik pozostaje w Birmingham City

Nowe wieści w sprawie Krystiana Bielika. Jego klub Birmingham City poinformował, że defensywny zawodnik będzie kontynuować swoją przygodę w dotychczasowych barwach. Jest to dość ciekawa informacja, zważając na fakt, że w sezonie 2023/2024 drużyna spadła z Championship. W sezonie 2024/2025 więc zarówno Bielik jak i Birmingham City będą grać na trzecim poziomie rozgrywkowym w Anglii, w League One.

The Club is delighted to announce that Krystian Bielik has signed a new contract, keeping him with us until at least June 2027. ✍️ — Birmingham City FC (@BCFC) July 12, 2024

Bielik jest mocno związany z „Blues”. Polak zagrał już 86 spotkań dla Birmingham City. Defensor po raz pierwszy z tą ekipą był związany w 2017 roku. Wówczas został wypożyczony do tego klubu z londyńskiego Arsenalu.

W sezonie 2022/2023 Bielik został ponownie wypożyczony do ekipy z Birmingham (tym razem z Derby Country). Całkiem udane tamte rozgrywki sprawiły, że Polak podpisał stałą umowę z „The Gaffer”. Nic dziwnego, bo stał się on podstawowym graczem klubu. Nie zmieniło się w to sezonie 2023/2024, w którym zagrał 36 ligowych spotkań.

Szczegóły kontraktu Bielika

Birmingham City poinformował, że 11-krotny reprezentant Polski przedłużył kontrakt z klubem do 30 czerwca 2027 roku. Sam zawodnik po podpisaniu umowy stwierdził:

Zrobię wszystko dla klubu, aby pomóc w awansie do Championship, gdzie należymy i gdzie znów nas zobaczycie.

Spadki zawsze są bolesne. Polski piłkarz ma doświadczenie z drugiej ligi angielskiej, ale także z League One. W sezonie 2018/2019 Bielik przywdziewał strój zespołu Charlton Athletic. Przedłużenie umowy z obrońcą ma na celu jak najszybszy awans na poziom Championship. Na pewno przywiązanie klubowe Polaka miało znaczenie przy podpisywaniu nowego kontraktu.

Krystian Bielik wystąpił na mistrzostwach świata w Katarze w 2022 roku.

Fot. PressFocus