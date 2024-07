EURO 2024 – statystyki fazy pucharowej cz.1

Lamine Yamal (17 lat, 1 dzień) jest najmłodszym zawodnikiem w historii, który wystąpił w finale MŚ lub EURO, czym pobił rekord Pelego z MŚ w 1958 r. (17 lat 249 dni).

Po 18 latach Jesus Navas oraz Gareth Southgate spotkali się przeciwko sobie w europejskim finale. W 2006 roku był to finał Pucharu UEFA pomiędzy Sevillą a Middlesbrough (4:0).

Anglicy po raz pierwszy przegrali w Berlinie swój mecz. Wcześniej zanotowali sześć meczów bez porażki (cztery wygrane i dwa remisy).

Gareth Southgate to trzeci w historii EURO, a pierwszy spoza Niemiec, który poprowadził jako trener drużynę w dwóch finałach mistrzostw Europy. Poprzedni tacy szkoleniowcy to Helmut Schon oraz Berti Vogts.

Southgate osiągnął w pojedynkę dwa finały wielkich imprez dla kadry Anglii przez osiem lat swojej kadencji – przed finałem w 2021 roku Anglia dotarła do jednego takiego finału – w 1966.

Bramka Olliego Watkinsa z Holandią to dopiero druga w historii fazy pucharowej EURO, która zapewniła komuś wygraną po golu w 90. minucie – poprzedni taki gol to Philipp Lahm z Turcją w półfinale w 2008 roku.

Kylian Mbappe próbował 23 razy strzelić gola na EURO 2024 z gry – nie udało się ani razu, nikt nie miał więcej bezskutecznych prób.

Hiszpania jako pierwsza w historii wygrała siedem meczów na EURO w jednej edycji.

Jude Bellingham w sezonie 2023/24 sześciokrotnie strzelał gola w doliczonym czasie drugiej połowy – zawsze były to bramki na wagę wygranej lub remisu.

Ze Słowacją trzech Anglików miało na koncie żółtą kartkę już w 17. minucie – od 1980 to rekord, jeśli chodzi o kartki dla jednego zespołu.

Lamine Yamal (16 lat 362 dni) to najmłodszy strzelec w historii turniejów rangi EURO/MŚ – rekord pobił golem w półfinale z Francją.

Jordan Pickford obronił 4 z 14 rzutów karnych na głównych turniejach, dwa razy więcej niż wszyscy pozostali angielscy bramkarze obronili łącznie w latach 1990–2012 (2 z 36).

