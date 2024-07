Laurent Blanc wraca na ławkę trenerską

Po niemal roku przerwy były selekcjoner reprezentacji Francji Laurent Blanc wraca do trenowania. 58-latek został oficjalnie ogłoszony nowym szkoleniowcem saudyjskiego Al-Ittihad. Francuz podpisał dwuletni kontrakt i ma zarabiać ok. 10 milionów euro za sezon.

Laurent Blanc wybrał Bliski Wschód

Dziesięć miesięcy trwała przerwa od trenowania Laurenta Blanca. We wrześniu 2023 roku były selekcjoner reprezentacji Francji został zwolniony z Olympique’u Lyon, z którym w pierwszych czterech kolejkach Ligue 1 zdobył tylko punkt. Od kilku dni nazwisko Blanca przewijało się w kontekście przejęcia saudyjskiego Al-Ittihad, a teraz klub z Dżuddy oficjalnie ogłosił 58-latka swoim nowym szkoleniowcem.

Blanc przejmuje schedę po Marcelo Gallardo, którego kadencja w Al-Ittihad potrwała zaledwie pół roku. Po porażce z Al-Ettifaq u siebie 0:5 Al-Ittihad już na trzy kolejki przed końcem sezonu straciło szansę na grę w przyszłorocznej edycji azjatyckiej Ligi Mistrzów. Co więcej, Al-Ittihad w ogóle nie zagra w azjatyckich pucharach. Rozgrywki Saudi Pro League ten klub zakończył dopiero na piątym miejscu i to z pięciopunktową stratą do strefy premiowanej grą w pucharach. Gallardo miał nie dokończyć sezonu, ale jednak poprowadził Al-Ittihad w trzech ostatnich meczach sezonu.

Dla Blanca to nie pierwsza w karierze trenerskiej praca na Bliskim Wschodzie. Pod koniec 2020 roku, po ponad czteroletniej przerwie od trenowania przejął katarskie Al-Rayyan. Tam pracował do lutego 2022 roku i nie zdołał w tym czasie sięgnąć po żadne trofeum. Wcześniej Blanc również współpracował z Katarczykami, gdyż w latach 2013-16 był szkoleniowcem PSG. Blanc był trzecim trenerem PSG, który prowadził ten klub po przejęciu go przez Katarczyków.

Blanc podpisał z Al-Ittihad dwuletnią umowę z opcją przedłużenia jej o kolejny rok. Według francuskich mediów 58-latek ma zarabiać ok. 10 milionów euro za sezon. Ewentualne zdobycie mistrzostwa Arabii Saudyjskiej może oznaczać dla niego premię w wysokości ośmiu milionów euro. Al-Ittihad jest dziewięciokrotnym mistrzem Arabii Saudyjskiej, a po ostatnie mistrzostwo kraju klub z Dżuddy sięgnął w 2023 roku. Teraz schedę po nich przejął klub z Rijadu – Al-Hilal.

🚨 Laurent Blanc's salary at Al-Ittihad will be €10M per year with a bonus of €8M if Al-Ittihad wins the league! 🇸🇦💰 (Source: @SportsZone__ ) pic.twitter.com/Q36VzgF0Qd — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 13, 2024

Pierwszym sprowadzonym do Al-Ittihad piłkarzem za kadencji Blanca ma być reprezentujący Algierię Houssem Aouar. ”Tygrysy” mają zapłacić za pomocnika Romy ok. 12 milionów euro + osiem milionów euro bonusów. 26-latek dopiero w marcu 2023 roku zmienił narodowość z francuskiej na algierską, by móc występować w reprezentacji.

Można więc powiedzieć, że oprócz Aouara, Blanc będzie współpracował jeszcze z dwoma rodakami – N’Golo Kante i Karimem Benzemą. Wśród znanych z europejskich boisk piłkarzy, w Al-Ittihad występują także Fabinho (ex Liverpool, Monaco), Jota (ex Benfica, Celtic) Felipe Luiz (ex Lazio, Betis), czy Ahmed Hegazy (ex West Bromwich Albion, Fiorentina).

fot. PressFocus