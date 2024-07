Angielski klub ogłosił 15 nowych piłkarzy… jednocześnie

Morecambe – angielski klub z czwartego poziomu rozgrywkowego – sprowadził jak dotąd aż 15 piłkarzy. ”Krewetki” nie przedstawiały jednak osobno sylwetek każdego z nowych nabytków, a wszystkie transfery ogłosiły… w jednym tweecie. To się nazywa rozmach.

Klub ogłosił 15 nowych piłkarzy… jednocześnie

Poprzedni sezon był dla Morecambe najgorszy od czterech lat. Spadkowicz z League One zakończył rozgrywki League Two dopiero na 15. miejscu. Ostatni raz ”Krewetkom” gorzej poszło w sezonie 2019/20, gdy w League Two zajęli 22. miejsce, czyli tuż nad strefą spadkową. W ostatnich pięciu kolejkach sezonu 2023/24 zdobyli zaledwie punkt, a wcześniej przegrali aż cztery mecze z rzędu. Tylko Newport County było w tym czasie gorzej punktującą drużyną w League Two, zdobywając zero punktów w ośmiu ostatnich meczach sezonu.

Nie może więc dziwić, że władze klubu rozpoczęły totalną przebudowę drużyny. Tuż po zakończeniu sezonu swoją trzecią kadencję w Morecambe rozpoczął Derek Adams. W ciągu rozłożonych na dwie kadencje ponad trzech lat Szkot poprowadził Morecambe w 168 meczach, a największym sukcesem było wprowadzenie ”Krewetek” do League One w 2021 roku.

Morecambe Football Club is pleased to announce the appointment of Derek Adams as First Team Manager.#UTS 🦐 — Morecambe FC (@MorecambeFC) June 3, 2024

Kto odszedł i kto przyszedł?

Pożegnano się także z 18 zawodnikami, a aż 12 piłkarzy do tej pory nie znalazło nowego pracodawcy. W ich miejsce Morecambe na stałe sprowadziło 14 nowych zawodników oraz ponownie wypożyczyło Calluma Jonesa z Hull City. Po co się rozdrabniać? Tak duża liczba transferów sprawiła, że Morecambe wszystkie nowe nabytki ogłosiło… w jednym tweecie. Nakręcono także trzyminutowy spot, w którym każdy z nowych zawodników pokrótce opowiada o sobie. Tak prezentuje się lista nowych piłkarzy ”Krewetek”:

Harry Burgoyne (bramkarz) – roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok

Luke Hendrie (obrońca) – roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok

Ross Millen (obrońca) – roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok

Jamie Stott (obrońca) – roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok

David Tutonda (obrońca) – roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok

George Ray (obrońca) – roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok

Max Taylor (obrońca) – roczny kontrakt

Adam Lewis (obrońca) – roczny kontrakt

Tom White (pomocnik) – roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok

Paul Lewis (pomocnik) – roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok

Yann Songo’o (pomocnik) – roczny kontrakt

Callum Jones (pomocnik) – ponowne wypożyczenie na rok z Hull City

Hallam Hope (napastnik) – roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok

Ben Tollitt (napastnik) – roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok

Jordan Slew (napastnik) – roczny kontrakt

Oprócz wymienionej piętnastki, do pierwszego zespołu z drużyny U18 awansowali także 17-letni Adam Fairclough i Saul Fox-Akande. Aż ośmiu z 14 całkowicie nowych nabytków stanowią zawodnicy defensywni. Derekowi Adamsowi zależeć więc będzie w pierwszej kolejności nad poprawieniem tej formacji. Wszak w poprzednim sezonie League Two Morecambe straciło aż 81 goli w 46 meczach. Tylko cztery zespoły straciły więcej – Salford City (82), Swindon Town (83), Notts County (86) i zdegradowane do piątej ligi Sutton United (84).

fot. PressFocus