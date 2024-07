EURO 2024: Trzecie finałowe starcie Hiszpanii z Anglią… w ciągu roku

Ostatni mecz EURO 2024 będzie trzecim finałem pomiędzy Hiszpanią a Anglią rozegranym w ciągu ostatniego roku. Pierwszy z nich to finał mistrzostw Europy do lat 21, a drugi to finał mistrzostw świata kobiet. Wracamy do lata 2023 roku i przypominamy te mecze.

Finał EURO U21 2023

Na ostatnich mistrzostwach Europy do lat 21 Anglia po raz pierwszy od 2017 roku wyszła z grupy. Podczas turnieju rozgrywanego w Polsce Anglicy odpadli jednak w półfinale. W 2023 roku zespół prowadzony przez Lee Carsley’a przebił ten wynik i po 14 latach Anglia znów zagrała w finale EURO U21. ”Synowie Albionu” szli niczym burza. Wygrali wszystkie mecze grupowe i to bez utraty bramki. Na ”zero z tyłu” Anglicy zagrali także w ćwierćfinale z Portugalią (1:0) i w półfinale z Izraelem (3:0).

Hiszpania również wygrała swoją grupę, ale miała tyle samo punktów, co druga Ukraina – siedem. Tylko dzięki jednej zdobytej bramce więcej zajęli pierwsze miejsce. W ćwierćfinale podopieczni Santiego Denii dopiero po dogrywce zdołali wyeliminować Szwajcarię (2:1). Warto dodać, że Denia był selekcjonerem dopiero od pół roku, gdy przejął schedę po awansowanym do seniorskiej reprezentacji Luisie de la Fuente. W półfinale Hiszpania ponownie spotkała się z Ukrainą i tym razem nie dała już jej najmniejszych szans, wygrywając aż 5:1.

W finale rozstrzygnięcie zapadło jeszcze przed przerwą, gdy piłka po rzucie wolnym wykonywanym przez Cole’a Palmera odbiła się od muru i zmyliła strzegącego bramki Arnau Tenasa. Po raz trzeci w historii i zarazem pierwszy raz od 39 lat Anglia wygrała mistrzostwa Europy do lat 21. Podopieczni Carsley’a przez całe 540 minut tego turnieju nie stracili choćby jednej bramki, dzięki czemu w najlepszej jedenastce imprezy aż czterech z pięciu zawodników defensywnych stanowili reprezentanci Anglii.

Dwóch reprezentantów Anglii rok później zostało powołanych przez Garetha Southgate’a na EURO 2024 – Cole Palmer i wybrany najlepszym piłkarzem tamtej edycji EURO U21 Anthony Gordon. Po stronie Hiszpanii przyszłym uczestnikiem EURO 2024 był jedynie Alex Baena, który podczas turnieju w Niemczech zaliczył łącznie 27 minut w dwóch meczach grupowych.

Finał mundialu kobiet

W 2023 roku po raz dziewiąty w historii FIFA zorganizowała mistrzostwa świata kobiet. Po raz pierwszy turniej odbył się w Australii i Oceanii – uczestników gościły Australia i Nowa Zelandia. Angielki i Hiszpanki od początku jawiły się jako główne faworytki do triumfu. Wszak podopieczne Sariny Wiegman przed rokiem po raz pierwszy w historii sięgnęły po mistrzostwo Europy – i to na własnej ziemi. Z kolei w kadrze Hiszpanii znajdowało się aż osiem zawodniczek zwycięzców La Liga i Ligi Mistrzów – Barcelony.

Anglia jako jedna z trzech – obok Szwecji i Japonii – drużyn zakończyła fazę grupową z kompletem punktów. Hiszpania mogła znaleźć się w tym gronie zamiast Japonii, ale w ostatniej kolejce podopieczne Jorge Vildy zostały rozbite przez Japonki 0:4. W drodze do finału Hiszpanki strzeliły najwięcej goli spośród wszystkich uczestników fazy pucharowej – dziewięć. Angielki zaś do finału awansowały dzięki pokonaniu 3:1 współgospodyń turnieju – Australijek.

Po raz pierwszy w historii Angielki i Hiszpanki stanęły przed szansą triumfu na mistrzostwach świata. Podobnie, jak w finale EURO U21 mężczyzn, o losach triumfu zadecydowało zaledwie jedno trafienie, które również padło w pierwszej połowie. Tym razem jednak górą była Hiszpania, a bohaterką została piłkarka Realu Madryt Olga Carmona.

Z 18 strzelonymi golami Hiszpania była najskuteczniejszą ofensywą tego mundialu. Udział przy pięciu bramkach – trzy gole i dwie asysty – zanotowała pomocniczka Barcelony Aitana Bonmati, za co została nagrodzona Złotą Piłką dla najlepszej piłkarki mundialu. Srebrną Piłkę otrzymała zaś Jennifer Hermoso, która na mundialu w 2023 roku miała identyczny dorobek, co Bonmati. Na pocieszenie, bramkarka reprezentacji Anglii Mary Earps za zachowanie trzech czystych kont w siedmiu meczach.

