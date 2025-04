Trener beniaminka zostaje na dłużej. Właśnie przedłużył kontrakt

Trener Marcel Rapp jeszcze do niedawna był mało znanym szkoleniowcem w niemieckim świecie piłki nożnej – przez wiele lat był głównie związany z młodzieżówką Hoffenheim, po czym w październiku 2021 roku rozpoczął swoją karierę w Holstein Kiel. Z każdym rokiem radził on sobie coraz lepiej i w kampanii 2023/24 poprowadził swoich podopiecznych do awansu do 1. Bundesligi, czym zyskał sobie niemały rozgłos w Niemczech. Władze beniaminka postanowiły więc nagrodzić Rappa za jego ciężką pracę – nowym kontraktem do 30 czerwca 2028 roku.

Trener Kiel na dłużej w klubie

To był wielki sezon w wykonaniu Holstein Kiel – w trakcie trwania kampanii 2023/24 trener Marcel Rapp dokonał niesamowitych rzeczy ze swoimi podopiecznymi, czego zwieńczeniem był historyczny awans kilończyków do niemieckiej pierwszej Bundesligi. W tamtym czasie obecny beniaminek 1. BL zdobył 68 punktów, notując 21 zwycięstw, 5 remisów, 8 porażek, a to wszystko z bilansem bramkowym 65:39.

Krótko po awansie do najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech dla wielu kibiców i ekspertów jasnym było, że Kiel będzie łakomym kąskiem dla innych klubów i błyskawicznie stanie się „chłopcem do bicia”. Choć prognozy te sprawdziły się, to trzeba podkreślić, że mimo ostatniego obecnie miejsca w tabeli ligowej, trener Rapp i spółka nie poddają się, i dają z siebie wszystko w każdym pojedynku, bez względu na to, czy ich rywalem jest Bayern, Borussia Dortmund (odnieśli z nimi sensacyjne zwycięstwo 4:2), FC St. Pauli, czy też VfL Bochum.

Na ten moment mało kto wierzy w utrzymanie się drużyny, jednakże nie oznacza to, że szefowie nie są zadowoleni z pracy szkoleniowca. Dlatego też w dowód uznania dotychczasowej czteroletniej przemiany kilończyków trener Marcel Rapp został nagrodzony nowym kontraktem do końca czerwca 2028 roku.

− Marcel Rapp z powodzeniem pracuje w Holstein Kiel już od trzech i pół roku. Ma jasne pojęcie o piłce nożnej, jest niezwykle skrupulatny i w pełni identyfikuje się ze ścieżką, którą podążamy tutaj od wielu lat. Jego motywacją jest ciągły rozwój drużyny wraz z zespołem trenerskim. Jesteśmy w pełni przekonani, że jest odpowiednim trenerem dla KSV i poprowadzi klub przez spokojne morza, ale równie zdecydowanie przez burzliwe czasy i nadal będzie wytyczał drogę z jasnym planem – powiedział Carsten Wehlmann, dyrektor zarządzający ds. sportu w Kiel.

Trener Rapp w piłce

Zanim trener Rapp objął stery Hoffenheim, z powodzeniem uczestniczył w programie młodzieżowym TSG Hoffenheim – w 2017 roku powierzono mu ekipę do lat 19, którą w pierwszym sezonie poprowadził do tytułu mistrzowskiego. W kolejnym sezonie wywalczył z młodzieżówką awans do półfinału UEFA Youth League, co było rekordowym wynikiem jak niemiecką piłkę juniorską. Warto wspomnieć, że przed opuszczeniem Sinsheim powierzono mu na krótko zadanie ratowania pierwszej drużyny jako „strażak” w sezonie 2019/20.

Odkąd zaś został opiekunem Holstein Kiel, to licząc wszystkie rozgrywki krajowe miał okazję poprowadzić drużynę w 126 meczach o stawkę. Jak zaś prezentują się jego liczby jako trener kilończyków?

126 spotkań

49 zwycięstw

27 remisów

50 porażek

bilans bramkowy 213:224

średnio 1,38 punktów na mecz

− Odkąd tu zacząłem, wszyscy razem przeżyliśmy wiele wspaniałych chwil. Klub rozwinął się niezwykle dobrze na wielu poziomach i obecnie jesteśmy w ekscytującej i pełnej wyzwań podróży, która jest daleka od zakończenia. Moja praca z ludźmi w klubie i z całym środowiskiem w Kilonii i całym Szlezwiku-Holsztynie nadal sprawia mi radość. Kilonia stała się drugim domem nie tylko dla mnie, ale dla całej mojej rodziny. Dlatego jestem w pełni zaangażowany w dalsze kształtowanie przyszłej ścieżki klubu wraz z moim fantastycznym zespołem i poświęcenie całej mojej energii temu przedsięwzięciu – mówił trener Rapp po przedłużeniu umowy.

fot. PressFocus