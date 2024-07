Lineker i inni wzywają do zmian. Koniec Southgate’a?

Według „Telegraph” otwarta krytyka Linekera nie została dobrze przyjęta przez pracowników samego „BBC”. Pracownicy, którzy na co dzień mają do czynienia z selekcjonerem czuli się wręcz zawstydzeni i zmieszani tymi słowami Linekera. W raporcie dalej twierdzono, że kilku członków samego personelu „BBC” jest niezadowolonych z tego, że 63-latek wcale nie musi przestrzegać ich wytycznych dotyczących bezstronności. Obecny kontrakt Linekera z telewizją wygasa przyszłego lata i nie wiadomo, czy będzie tu dłużej pracował.

