Mistrz świata zagra w drugiej lidze?

Mistrz świata z 2018 roku Steven N’Zonzi może zagrać w drugiej lidze francuskiej. O jego ściągnięcie walczy podparyskie Red Star FC, które w nadchodzącym sezonie będzie beniaminkiem Ligue 2. Gdyby doszło do przenosin, N’Zonzi po raz pierwszy od 15 lat zagrałby na niższym szczeblu rozgrywkowym niż ekstraklasa.

W listopadzie 2017 roku będący w życiowej formie Steven N’Zonzi zadebiutował w reprezentacji Francji. Kilka miesięcy później Didier Deschamps zabrał defensywnego pomocnika Sevilli na mistrzostwa świata. Na mundialu w Rosji wystąpił w pięciu z siedmiu meczów, a raz znalazł się w wyjściowym składzie. N’Zonzi zaliczył łącznie na tym turnieju tylko 141 minut z 630 możliwych, ale jak najbardziej zasłużył na otrzymanie złotego medalu.

Steven N'Zonzi telling the France players to let N'Golo Kanté hold the World Cup⁠ ⁠⁠trophy because Kanté is too shy to ask and doesn't want to impose on anyone.

Love Kante's humility and this gesture by N'Zonzi 🙌🏼pic.twitter.com/6qz8ctFgFf

— Futbol World (@FutbolWorId) July 16, 2018