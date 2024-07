Deian Sorescu zagra za granicą z Polakiem?

Reprezentant Rumunii, Deian Sorescu, nadal oficjalnie jest zawodnikiem Rakowa Częstochowa. Ostatnie pół roku spędził w Gaziantep FK, a turecki klub jest zainteresowany ponownym pozyskaniem tego gracza. Nie ma jednak pewności w sprawie kwestii formalnych tych przenosin.

Wielkie nadzieje oraz oczekiwania były w momencie przyjścia Deiana do Rakowa. Wpływ na to miała również kwota 800 tysięcy euro, jaką za niego zapłacono w zimowym okienku transferowym sezonu 2021/22. Od samego początku było widać, że nie do końca pasuje do częstochowskiej układanki, ale wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie na prawym wahadle. Wtedy Marek Papszun przesunął Frana Tudora na pozycję stopera. Później jednak wrócił do Tudora na wahadle, bo gwarantował dużo lepsze konkrety w ofensywie. Dlatego Sorescu nie mógł sobie znaleźć miejsca i dość szybko zobaczyliśmy odwrotny ruch na rynku transferowym. Raków postanowił wypożyczyć go do rodzimej ligi, do FCSB, z nadzieją na odzyskanie oczekiwanej dyspozycji.

DEIAN SORESCU RETURNS LIGA 1 🇷🇴

The 25yo versatile wingback/winger, primarily RW/RB, joins FCSB on loan for six months from Raków 🇵🇱 for a fee of €150k

There is also an option to transfer him permanently at the end of the season for €1 million

All set, just documents to sign pic.twitter.com/RG0PBWdouy

