Gwiazda MLS zawieszona za złamanie zasad ligi

MLS zawiesiła Cristiana „Chicho” Arango na cztery spotkania za naruszenie zasad MLS Anti-Harassment. Kluczowe w tym temacie jest użycie oficjalnej nazwy, gdyż słowo „harassment” można przetłumaczyć na kilka sposobów. Niedopowiedzenie tego typu może postawić zawodnika w o wiele gorszym świetle niż powinien być postawiony.

W oficjalnym komunikacie na stronie Major Soccer League pojawia się wspomniane już „Anti-Harassment Policy”. Słowo to można rozumieć jako nękanie, prześladowanie, mobbing lub molestowanie. Brak dalszego komunikatu nie działa pozytywnie na wizerunek zawodnika – fani w sieci generują plotki, jedne mniej, a drugie bardziej krzywdzące dla zawieszonego piłkarza. Czteromeczowe zawieszenie oznacza, że Cristian Arango nie wystąpi przeciwko:

Klub w pełni współpracował ze śledztwem Major League Soccer i akceptuje decyzję dyscyplinarną – napisał Real Salt Lake w oświadczeniu.

29-letni Kolumbijczyk jest jedną z największych gwiazd tego sezonu MLS. Napastnik w 23 występach zdobył 17 bramek oraz zanotował pięć asyst dzięki czemu jest najlepszym strzelcem w lidze z przewagą trzech bramek nad Christianem Benteke oraz Denisem Bouangą i pewnie zmierzał po tytuł króla strzelców. Jego Real Salt Lake zajmuje obecnie drugą pozycję w tabeli konferencji zachodniej.

MLS announces Real Salt Lake star & Golden Boot leader Chicho Arango is SUSPENDED for the next four matches due to "violating the MLS Anti-Harassment Policy".

No further details given on violation.

Suspension includes MLS All Star Game. So, two MLS games + ASG + 1st Leagues Cup pic.twitter.com/arSdq6zbdn

