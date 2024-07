Zwrot akcji w sprawie Jadona Sancho

Jadon Sancho oraz Erik ten Hag nie mieli po drodze w ostatnim czasie i popadli w otwarty konflikt, po którym Anglik został przekreślony w klubie. Wydaje się, że zła energia między panami została zażegnana. Sancho dostał drugą, a w zasadzie trzecią szansę w United. Wrócił do treningów z „Czerwonymi Diabłami” i wszystko wskazuje na to, że nie zostanie sprzedany.

Wszyscy fani Manchesteru United, ale i nie tylko, byli świadkami mocnego zgrzytu na linii trener-zawodnik. We wrześniu 2023 roku Jadon publicznie podważył słowa Erika ten Haga. Szkoleniowiec United wcześniej powiedział, że nie podoba mu się podejście zawodnika oraz że nie trenował odpowiednio przed spotkaniem z „Kanonierami”. Anglik kategorycznie zaprzeczył słowom menedżera Manchesteru United. Zarzucał kłamstwo ten Hagowi. Opublikował wówczas takie słowa w social mediach:

Proszę, nie wierzcie we wszystko, co czytacie! Nie pozwolę ludziom mówić rzeczy, które są całkowicie nieprawdziwe. Bardzo dobrze spisywałem się na treningu w tym tygodniu. Sądzę, że są inne powody tej sprawy, w które nie będę się zagłębiał. Przez długi czas byłem kozłem ofiarnym, co nie jest sprawiedliwe! Wszystko, czego chcę, to grać w piłkę nożną z uśmiechem na twarzy i przyczyniać się do rozwoju mojej drużyny. Szanuję wszystkie decyzje podejmowane przez sztab szkoleniowy, gram z fantastycznymi zawodnikami… Będę walczył o tę odznakę bez względu na wszystko!

szyscy oczekiwali na informacje o odejściu Sancho z klubu.

🚨 Ten Hag: "Apology from Sancho? There was a conflict but let’s first finish the season. So stay away from this issue now".

"Our delegation had a visit with him and we will keep going with this process. We will continually be in contact and communicate with Jadon". pic.twitter.com/U3uWOhojB9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 6, 2024