Kasper Schmeichel wraca na Wyspy

Kasper Schmeichel znowu zagra na Wyspach. Jak informuje Fabrizio Romano, bramkarz reprezentacji Danii podpisze kontrakt z Celtikiem. W przeszłości grał on oczywiście w Anglii, ale także w Walii (Cardiff City) oraz w Szkocji, jednak w dużo mniej renomowanym klubie. Otóż spędził pół roku na wypożyczeniu w… Falkirk w 2007 roku.

Kasper Schmeichel jest już bliżej końca kariery, jednak cały czas pozostaje ważną postacią w reprezentacji Danii. Wystąpił dla niej w 105 meczach i był również obecny na EURO 2024, gdzie bronił we wszystkich czterech spotkaniach (Dania odpadła w 1/8 finału z Niemcami). Pełni również rolę kapitana w kadrze. Miniony sezon spędził w Anderlechcie, do którego udał się po tym, jak przegrał rywalizację o miejsce między słupkami w Nicei z Marcinem Bułką.

OFFICIAL: Anderlecht have signed goalkeeper Kasper Schmeichel on a one-year contract after he left Nice. pic.twitter.com/68MR1DZHm2

Mimo trudnych początków w belgijskiej drużynie, okazał się jej ważnym punktem. Im bardziej sezon nabierał rozpędu, tym prezentował się coraz lepiej. Łącznie wystąpił w 31 ligowych meczach i rozegrał 2700 minut. Trzeba pamiętać, że w Belgii gra się dziwnym systemem ligowym, bo dzieli się tabelę po sezonie zasadniczym na… trzy części – mistrzowską, środkową (gra się o miejsce w LKE) oraz spadkową. Anderlecht mierzył się w tej pierwszej i zajął 3. lokatę. Wraz z końcem czerwca dobiegła końca umowa Schmeichela z klubem. Nie zdecydował się jej przedłużyć, przez co został wolnym zawodnikiem.

W mediach szybko pojawiły się spekulacje co do jego przyszłości i bardzo często zestawiały go z powrotem do Anglii, gdzie przecież był najbardziej znany ze swoich występów z Leicester, gdzie spędził aż 11 lat. W 2016 roku dosyć niespodziewanie zdobył z „Lisami” mistrzostwo Premier League, a pięć lat później wygrał z nimi Puchar Anglii. Zimą łączono go chociażby z Sheffield United, a w obecnym, letnim okienku z Wolverhampton.

Jak informuje Fabrizio Romano, Kasper Schmeichel wróci na Wyspy. Podpisze jednak kontrakt ze szkockim Celtikiem. Zastąpi on w bramce równie doświadczonego Joe Harta, który wraz z końcem sezonu zakończył karierę. Duńczyk podpisze kontrakt z klubem do czerwca 2025 roku, z opcją przedłużenia o kolejny rok. Dla Schmeichela będzie to powrót do szkockiej ligi po 17 latach. Wówczas został wypożyczony z Manchesteru City do Falkirk. Celtic w minionym sezonie wygrał mistrzostwo Premiership oraz triumfował w krajowym pucharze.

🚨🟢 Kasper Schmeichel, set to become new Celtic GK — understand contract will be valid until June 2025.

Deal will also include an option for further season, until June 2026. pic.twitter.com/RjugRddX5A

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2024