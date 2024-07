Jagiellonia Białystok – Puszcza Niepołomice 19.07 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.82 Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Jagiellonia Białystok – Puszcza Niepołomice. Jeszcze niedawno trwały przygotowania do Mistrzostw Europy 2024 i byliśmy świadkami meczu otwarcia, a tutaj lada chwila startuje najlepsza liga na świecie – rodzima Ekstraklasa! Wielu fanów czekało na ten moment i miejmy nadzieję, że nadchodzący sezon będzie równie nieprzewidywalny.

A wszystko zaczniemy w Białymstoku, czyli u aktualnego mistrza Polski, bo Jagiellonia w piątek 19 lipca o godzinie 18:00 podejmie Puszczę Niepołomice. W teorii zadanie jest wydaje się proste, ale czy w praktyce tak będzie? Zaczynamy z przytupem! Emocje gwarantowane! Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.

Jagiellonia Białystok – Puszcza Niepołomice – typy bukmacherskie

Jagiellonia Białystok zaczyna trudny sezon i co do tego nikt nie ma żadnych wątpliwości: nie dość, że będą bronić pierwszego historycznego tytułu mistrzowskiego to lada chwila zaczynają batalię w europejskich pucharach. W II rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów zmierzą się dość niespodziewanie z litewskim FK Panevezys, który dość niespodziewanie wyeliminował fińskie HJK. Pierwszy mecz już w najbliższy wtorek na Litwie, więc „Jaga” zaczyna podwójną batalię, a z tym każdy wie jak jest do tej pory w polskich klubach: mamy problem z grą na dwa fronty. Nie mogą dać plamy na wyjeździe, żeby spokojnie myśleć o rewanżu na Podlasiu. Drużyna z Białegostoku miała niezły okres przygotowawczy, bo zremisowała z czeską Sigmą Ołomuniec 1:1, pokonała Miedź Legnicę 3:1, przegrała tylko z Legią Warszawa 0:2, a na sam koniec odprawiła Żalgiris Kowno 2:0, czyli inny litewski klub, co może zaprocentować. Jagiellonia w ubiegłej kampanii była najlepiej grającym zespołem na własnym obiekcie w Ekstraklasie, gdzie zgromadziła aż 39 punktów. Jednak zapominała o defensywie, bo średnio traciła tutaj prawie jedną bramkę na spotkanie.

Puszcza Niepołomice to skromny klub ze skromnej wsi nieopodal Krakowa, która swoje mecze rozgrywa na obiekcie Cracovii. W kampanii 23/24 zajęli 12. miejsce z 40 „oczkami”, co można uznać sukcesem, a finisz w ich wykonaniu solidny: dwa zwycięstwa i dwa remisy, porażka tylko z Pogonią 0:1. Puszcza większych problemów nie miała ze zdobywaniem bramek, bo przeważnie strzela. Przygotowania potraktowali bardzo poważnie i rozegrali sporą ilość spotkań towarzyskich, a najważniejszym faktem jest to, że żadnego nie przegrali. Pokonali Piast Gliwice, Ruch Chorzów, Wisłę Kraków czy Podhale Nowy Targ. Zremisowali z ŁKS-em Łódź, Termaliką, Rakowem Częstochowa i Polonią Bytom, także nie można mówić, że mierzyli się ze słabymi przeciwnikami. Zespół z Niepołomic już udowadniał, że potrafi napsuć krwi czołowym ekipom, a mecze z Jagiellonią w ubiegłym sezonie były ciekawe.

Moja propozycja na to spotkanie to gol po obu stronach w Betfan po kursie 1.82. Jagiellonia powoli myślami już jest w europejskich pucharach, a początki sezonu bywają trudne.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Jagiellonia Białystok – Puszcza Niepołomice

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Jagiellonia Białystok – Puszcza Niepołomice. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o zakłady specjalne, tym razem nie będą to strzelcy. Można wybrać opcję: który zespół zdobędzie gola albo czy którakolwiek drużyna wygra mecz (TAK – 1.22, NIE – 4.15).

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To pierwszy mecz nowego sezonu w Ekstraklasie, więc zawodnicy są głodni gry i walki na boisku. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Jagiellonia Białystok – Puszcza Niepołomice

Jagiellonia w zeszłym sezonie zgubiła punkty w 16 spotkaniach ligowych

Zespół z Białegostoku stracił aż 45 goli, co nie jest dobrym wynikiem

Puszcza w ubiegłej kampanii strzeliła Jadze aż cztery bramki

W dwóch z trzech pojedynków bezpośrednich pokrywał się BTTS

Przewidywane składy Jagiellonia Białystok – Puszcza Niepołomice

Jagiellonia : Abramowicz – Sacek, Skrzypczak, Dieguez – Nguiamba, Kubicki, Romanczuk, Marczuk – Imaz, Hansen Pululu.

: Puszcza: Komar – Revenco, Craicun, Suplak, Sołowiej – Walski, Serafin, Abramowicz, Cholewiak, Radecki – Siemaszko

Fot. PressFocus