Pierre-Emerick Aubameyang to czołówka piłkarzy grających w formacji ataku w ostatnich 15 latach w piłce nożnej. Nigdy nie był on znany z lojalności i kluby zmieniał stosunkowo często. Przyszła pora na kolejny ruch Gabończyka w karierze, kto wie czy nie jeden z ostatnich. Tym razem były snajper Arsenalu, Borussi Dortmund czy Barcelony zamienił Europę na Półwysep Arabski. Konkretnie pozyskało go Al- Qadisiyah, które co i rusz łowi kolejne duże nazwiska.

Aubameyang znów zmienił klub

35-letni piłkarz występował w ostatnim sezonie w Olympique Marsylia. Jak mówili kibice (co było widać choćby w statystykach) – Aubameyang był największym, o ile nie jedynym, pozytywem minionej kampanii. 'Na swoich plecach’ uniósł marsylczyków do półfinału Ligi Europy. W lidze wystarczyło to jedynie do siódmego miejsca w Ligue 1. Marsylia skończyła bez pucharów po raz pierwszy od 5 lat

We francuskim klubie w 51 spotkaniach strzelił 30 goli – był to jego pierwszy sezon we Francji od dekady. Wcześniej nad Loarą występował w Saint-Etienne, Lille oraz Monaco.

Dlaczego Aubameyang wylądował w… beniaminku?

Al-Qadisiyah należy do państwowego giganta naftowego – firmy Aramco. Jest to sponsor główny zawodów Formuły 1, a także główny partner jednego z zespołów ścigających się w samej serii – mowa bowiem o Astonie Martinie, dla którego jeździ dwukrotny mistrz świata Fernando Alonso.

W drużynie przyszłego beniaminka w składzie występuje m in. Joel Robles (były bramkarz Evertonu), Kiko Femenia (kilka lat w Watfordzie) czy Andre Carrillo (gol na MŚ 2018 dla kadry Peru). Niedawno ogłosili oni pozyskanie Nahitana Nandeza, Nacho Fernandeza oraz Koena Casteelsa – zapędy beniaminka Saudi Pro League przyhamował jednak Alexandre Lacazette. Wychowanek Lyonu wybrał lojalność kosztem 30 milionów euro za dwa lata gry na Półwyspie Arabskim.

W kończącym się sezonie w Arabii Saudyjskiej, piłkarze grający w czerwono-żółtych barwach wywalczyli awans do Saudi Pro League, wygrywając 2. ligę saudyjską. Zakończyli oni rywalizację z 9 punktami przewagi nad Al Orubah oraz jedenastoma nad Al Kholood. Królem strzelców został Mbaye Diagne, piłkarz nowego beniaminka ligi, wcześniej grający w Galatasaray czy Club Brugge.

Fot. PressFocus