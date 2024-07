Motor Lublin – Raków Częstochowa 21.07 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.90 Motor Lublin - Raków Częstochowa Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Motor Lublin – Raków Częstochowa. Jeszcze niedawno trwały przygotowania do Mistrzostw Europy 2024 i byliśmy świadkami meczu otwarcia, a tutaj lada chwila startuje najlepsza liga na świecie – rodzima Ekstraklasa! Wielu fanów czekało na ten moment i miejmy nadzieję, że nadchodzący sezon będzie równie nieprzewidywalny, a poziom na boisku wysoki, czas na wielkie granie!

W niedzielny wieczór 21 lipca o godzinie 20:15 zawitamy do Lublina, bo tam świeży beniaminek – Motor czeka trudne zadanie na samym starcie kampanii 24/25, bo zmierzą się z Rakowem Częstochowa, czyli czołowym zespołem w Polsce. Zaczynamy z „wysokiego C”! Emocje nie zabraknie! Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.

Motor Lublin – Raków Częstochowa – typy bukmacherskie

Motor Lublin wraca na salony po 32 latach przerwy, a trzeba przyznać, że po tym co pokazali w drugiej części sezonu awans im się należał. W 2024 roku kalendarzowym przegrali tylko trzy spotkania i wszystkie porażki były wyjazdowe (GKS Katowice, Stal Rzeszów i Wisła Płock). Sporo sympatyków zarzucało im postawę na własnym stadionie, bo tutaj aż siedmiokrotnie remisowali w trakcie poprzedniego sezonu, może gdyby nie to, znaleźli by się w TOP 2. Na pewno cieszy fakt, że w stolicy Lubelszczyzny przegrali tylko 3 razy. Jeśli chodzi o zdobywanie bramek na tym obiekcie to nie mieli z tym problemów, ponieważ przez całą kampanię nie trafili tylko w sierpniu 2023 roku przeciwko Łęcznej i raz w barażach. Sporo mówiło się o wzmocnieniach, ale do tej pory udało im się pozyskać tylko: Marka Bartosa, Ivana Brkicia, Krzysztofa Kubicę i Christophera Simona, a we wtorek kontrakt podpisał jeszcze Kaan Caliskaner, który rundę wiosenną spędził w Jagiellonii Białystok. Zespół z Lublina awansował do ekstraklasy po fantastycznych barażach, kiedy pokonał na Arenie Lublin po rzutach karnych Górnika Łęczna, a w finale w Gdyni Arkę 2:1, po bramce w ostatniej minucie meczu Senegalczyka Mbaye Ndiaye.

Wraca nowy/stary Raków Częstochowa, ponieważ za stery klubu powrócił Marek Papszun i ma zespołowi przywrócić dawny blask. Nie jest tajemnicą, że w zespole nie jest kolorowo, ale żeby to posklejać będzie potrzebny czas. W sparingach spisywali się naprawdę dobrze, bo pokonali cypryjską Omonię Nikozję czy Stal Rzeszów, remisowali z Maccabi Tel Awiwem, ale jest też irytacja, bo kolejne rozmowy transferowe się przedłużają. Z drużyną pożegnało się aż ośmiu piłkarzy, pozyskano w ich miejsce sześciu innych, wymieniono prawie cały sztab, więc mamy małą rewolucję.

Motor jako beniaminek będzie chciał mocno zacząć sezon w Ekstraklasie, tym bardziej, że przed własną publicznością, a zespół z Częstochowy ze swoimi problemami, dlatego potrzeba im nieco więcej czasu. Proponuję tutaj obie drużyny strzelą po kursie 1.90 w Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Motor Lublin – Raków Częstochowa

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Motor Lublin – Raków Częstochowa. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o zakłady specjalne, tym razem nie będą to strzelcy. Można wybrać opcję: który zespół zdobędzie gola albo czy którakolwiek drużyna wygra mecz (TAK – 1.23, NIE – 4.10).

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To pierwszy mecz nowego sezonu w Ekstraklasie, więc zawodnicy są głodni gry i walki na boisku. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Motor Lublin – Raków Częstochowa

Obie drużyny do tej pory zmierzyły się między sobą tylko raz w Pucharze Polski i górą był Raków 3:0

Motor poniósł tylko jedną porażkę w pięciu spotkaniach sparingowych i tylko w nim nie zdobył bramki

Raków Częstochowa wygrał dwukrotnie, remisując aż trzy razy

Przewidywane składy Motor Lublin – Raków Częstochowa

Motor : Rosa – Wójcik, Bartos, Kruk, Luberecki, Wolski, Scalet, Kubica, M. Król, Mraz, Ceglarz

: Rosa – Wójcik, Bartos, Kruk, Luberecki, Wolski, Scalet, Kubica, M. Król, Mraz, Ceglarz Raków: Trelowski – Racovițan, Rodin, Pestka – Jean Carlos, Berggren, Kochergin, Otieno – Crnac, Amorim – Makuch

