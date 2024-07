Kolejny Polak zagra w Turcji

Kolejny Polak występować będzie w tureckiej ekstraklasie. Kacper Kozłowski na zasadzie transferu definitywnego przenosi się do Gaziantepu. Dwa ostatnie sezony spędził na wypożyczeniu w Vitesse i nigdy nie zagrał w Brighton, do którego trafił 2,5 roku temu.

Kolejny Polak w tureckiej ekstraklasie

Jeśli nie dojdzie do żadnych odejść, do nadchodzącego sezonu tureckiej Super Lig powinno przystąpić czterech Polaków. Sebastian Szymański powalczy z Fenerbahce o awans do Ligi Mistrzów, a Krzysztof Piątek z Basaksehirem o awans do Ligi Konferencji. Z kolei Jakub Kałuziński dalej występować będzie w barwach Antalyasporu, a Jakub Słowik strzec będzie bramki Konyasporu. W odwodzie jest jeszcze Patryk Szysz, ale ostatni mecz dla Basaksehiru rozegrał pod koniec sezonu 2022/23. Od tamtego czasu leczy poważną kontuzję kolana.

Do tego grona wkrótce dołączy Kacper Kozłowski, który przechodzi testy medyczne w Gazinatepie. Po półrocznym wypożyczeniu do satelitarnego Royale Union i dwóch rocznych wypożyczeniach do holenderskiego Vitesse, Kozłowski na stałe opuści Brighton. Zimą 2022 roku ”Mewy” za 18-letniego wówczas piłkarza Pogoni Szczecin 11 milionów euro, co do dziś jest największym transferem wychodzącym w historii polskiej Ekstraklasy.

Kacper Kozłowski w Brighton & Hove Albion F.C! 18-letni Reprezentant Polski przenosi się do angielskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego. Nowy kontrakt obowiązuje do 30. czerwca 2026 roku. pic.twitter.com/N0tYEh2XqW — F-MG.com (@fmg_agent) January 5, 2022

Na Wyspach Polak nigdy jednak nie zaistniał, bowiem rozegrał tylko jeden mecz w zespole rezerw i ani razu nie znalazł się w kadrze meczowej. Kozłowski od razu po przenosinach do Brighton został wypożyczony do satelickiego Royale Union, który jako beniaminek bił się o mistrzostwo Belgii. Tam zaliczył dziewięć występów, ale tylko razy znalazł się w wyjściowej jedenastce. Dołożył do tego jedną asystę.

Latem 2022 roku Kozłowski został wypożyczony do Vitesse, gdzie w 30 meczach strzelił trzy gole i zaliczył sześć asyst. Rok później klub z Arnhem ponownie wypożyczył wychowanka Pogoni Szczecin. W poprzednim sezonie ponownie strzelił trzy gole, ale asyst miał pięć. Zaliczył 33 występy, a w maju 2024 roku przyznano mu nawet nagrodę im. Johana Cruijffa dla najlepszego piłkarza Erevidisie poniżej 21. roku życia w danym miesiącu.

W maju 2024 roku dokonał aż 11 udanych dryblingów – najwięcej spośród wszystkich piłkarzy Eredivisie. Oddał przy tym osiem strzałów i strzelił nawet gola w zremisowanym 2:2 meczu ostatniej kolejki z Ajaxem. Był to jednak słodko-gorzki sezon dla Kozłowskiego, bo choć indywidualnie prezentował się przyzwoicie, Vitesse po 35 latach spadło z Eredivisie. Za naruszenie zasad przyznawania licencji holenderski związek ukarał Vitesse odjęciem 18 punktów. Jednak nawet gdyby tej kary nie było, 24 punkty i tak nie wystarczyłyby Vitesse do utrzymania.

Kacper Kozłowski is uitverkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand 🏆 De 20-jarige middenvelder van @MijnVitesse wint de prijs voor de eerste keer. Lees meer 👇https://t.co/9hSKTXifEc — Eredivisie (@eredivisie) May 24, 2024

Kozłowski podpisze z Gaziantepem trzyletni kontrakt. Jego nowy klub Gaziantep poprzedni sezon tureckiej Super Lig zakończył na 11. miejscu. Jednak ścisk w dolnej części tabeli był tak duży, że przewaga Gaziantepu nad otwierającym strefę spadkową 17. miejscu wynosiła na koniec sezonu zaledwie cztery punkty. W Gaziantepie Kozłowski występować będzie m.in. z Sokratis Dioudisem, który przez ostatnie półtora roku był bramkarzem Zagłębia Lubin.

Warto dodać, że sezonu 2022/23 Gaziantep nie był w stanie dokończyć ze względu na tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi z lutego 2023 roku. Jego magnituda wyniosła 7,8 w skali Richtera i praktycznie zrównała Gaziantep z ziemią. To tragiczne wydarzenie pochłonęło życie ponad 53 tys. osób, a ponad 100 tys. zostało rannych. Pozostałe mecze sezonu Gaziantep musiał oddawać walkowerem, ale otrzymał od tureckiej federacji gwarancję, że nie zostanie zdegradowany z ekstraklasy – podobnie, jak w przypadku również dotkniętego trzęsieniem ziemi Hataysporu z miasta Hatay.

🔴 Gaziantep FK, bonservisi Brighton’da olan Kacper Kozlowski’yi kadrosuna kattı. Gaziantep FK, Kozlowski’nin bonservisinin %50’sini aldı. Polonyalı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak. (@playspor) pic.twitter.com/hEIju0wit0 — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) July 19, 2024

fot. PressFocus