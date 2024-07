Ibrahimovic w Milanie – na dłużej

Nazwisko Ibrahimovic będzie kolejnym klanem po Maldinich, który będzie pamiętany latami we włoskiej piłce? Nie jest to na tym etapie wykluczone. Zlatan, chociaż już od roku nie gra – jest ojcem dwóch chłopców – Maximiliana oraz Vincenta. Matką dzieci jest Helena Seger. 17-letni Maximilian właśnie podpisał swój pierwszy seniorski kontrakt. Będzie on występował w trzecioligowych rezerwach klubu – drużynie Milan Futuro.

Ibrahimovic w Milanie

Szwedzki zawodnik urodzony w 2006 roku od sezonu 2024/25 będzie występował już w seniorskiej piłce. Milan Futuro to bowiem drużyna, stworzona na potrzeby rozwijania najlepszych piłkarzy z Primavery, czyli najwyższych rangą we Włoszech rozgrywkach juniorskich. Celem Milan Futuro jest ogranie już na poziomie seniorskim najzdolniejszych zawodników z akademii Milanu.

Przy okazji, w składzie będzie też kilku doświadczonych zawodników, tj. 32-letni… wychowanek Interu, Samuele Longo. Do rezerw zrzucono też Fode Ballo-Toure, a także Divocka Origiego, ale ci dwaj zawodnicy dostali pozwolenie na treningi indywidualne i szukanie nowego pracodawcy. Obaj mimo bardzo ograniczonych umiejętności i wyników mają chętnych na swoje usługi.

🚨🇸🇪 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Zlatan Ibrahimović's son Maximilian (17) just signed his first pro contract with Milan! ✨ He'll be playing for Milan Futuro who will compete in the Serie C! 🔜 pic.twitter.com/9ChrsDpcDn — EuroFoot (@eurofootcom) July 18, 2024

Ibrahimovic junior w minionej kampanii grał w drużynie U18, a także zdarzało mu się pojawiać na treningach pierwszej drużyny Milanu. W swojej kategorii wiekowej zanotował trzy trafienia w 29 meczach. Dwukrotnie był też na ławce drużyny z poziomu Primavery 1.

Syn Zlatana to kolejna z postaci, która podpisała seniorską umowę jako piłkarz z drużyn juniorskich klubów – wraz z nim, 'dorosłe’ umowy mają już podpisane Francesco Camarda, Mattia Liberali, Kevin Zeroli, Christian Comotto czy Davide Bartesaghi.

Maxi i Speed

Syna Zlatana, młodsza widownia powinna kojarzyć z ostatniej wizyty streamera o nicku 'iShowSpeed” w Mediolanie. Darren Watkins Jr, bo tak nazywa się kontrowersyjny internauta, w stolicy Lombardii odbył spotkanie ze szwedzką legendą futbolu w nowo otwartym już fanstorze AC Milanu (do tej pory największego w mieście) przy Via Dante.

Podczas wizyty we Włoszech, Maximilian chciał spotkać się ze streamerem i to się udało – twórca internetowy dowiedział się, że Ibrahimovic junior chciał sobie zrobić z nim zdjęcie i do tego doszło.

Fot. Zlatan Morocco/ Instagram