Thomas Meunier w tym roku zagra już w trzecim klubie. Kilkadziesiąt godzin po transferze Leny’ego Yoro do Manchesteru United to właśnie Belg został sprowadzony do drużyny z czołówki Ligue 1 – LOSC Lille. Będzie on ważnym nabytkiem przed zbliżającymi się eliminacjami do Ligi Mistrzów, gdzie klub z północy Francji rozpocznie walkę od trzeciej rundy eliminacji. Możliwe jednak, że trafi do sądu, bo kontrakt z Trabzonsporem zerwał dość nagle.

Meunier zmienił klub – trafi do sądu?

Thomas Meunier podpisał z Trabzonsporem umowę w lutym 2024 roku, miała ona potrwać 1,5 sezonu. Piłkarz jednak kilka dni temu wysłał klubowi maila i jednostronnie zerwał umowę. Jego pobyt więc trwał nieco ponad 5 miesięcy. Krótko później podpisał umowę z LOSC Lille. Kilkadziesiąt godzin temu klub opuścił Leny Yoro, a już do drużyny 'Les Dogues’ przybył kolejny zawodnik.

Belgijski boczny obrońca to trzeci po Ethanie Mbappe oraz Ngal’ayelu Mukau zawodnik przybyły tego lata. Będzie on gwarantem doświadczenia w kadrze, w której pełno piłkarzy w młodym wieku.

Prezydent tureckiego klubu jest zniesmaczony postawą Belga. Oto słowa Ertugrula Dogana:

W porozumieniu, które zawarliśmy z Thomasem Meunierem, wyjaśniliśmy, że zrozumiemy, jeśli przeprowadzi się do klubu w pobliżu miejsca zamieszkania jego rodziny z powodów rodzinnych, których nie mogę tutaj wyjaśnić. Którykolwiek byłby to klub, powinien skontaktować się z Trabzonsporem, ale wczoraj wieczorem, pięć minut przed ostatecznym terminem, on (Meunier) wysłał nam e-mail, który bardzo nas rozzłościł. Poinformował nas, że jednostronnie rozwiązał umowę o 23:55. Zatrudniłem prawników i będziemy dochodzić naszych praw. pozwiemy jego i klub, do którego się przeniesie”.

W barwach Trabzonsporu Meunier zagrał 19 razy – zanotował trafienie oraz siedem decydujących podań. W raz z zespołem dotarł do finału Pucharu Turcji.

To 66-krotny reprezentant Belgii – ma na koncie osiem trafień. Wystąpił on na trzech turniejach – Euro 2016, MŚ 2018 oraz Euro 2020. Na turnieju w Rosji zdobył brązowy medal i w meczu o trzecie miejsce zanotował bramkę z Anglią. Ogólnoeuropejskie ME to z kolei bramka z Rosją – pierwszy raz w historii ktoś kto wszedł jako zmiennik jeszcze w pierwszej połowie pojawił się na liście strzelców. Z udziału w meczach Euro 2024 wyeliminowała go kontuzja, choć był powołany na turniej. Ma także na koncie grę w Club Brugge, Paris Saint-Germain, Borussi Dortmund.

Fot. PressFocus