Wypowiedzi piłkarzy i trenerów po meczu Lech Poznań – Górnik Zabrze

Lech Poznań zwyciężył nad Górnikiem Zabrze 2:0. Poniżej prezentujemy wypowiedzi zawodników i trenerów, którzy po spotkaniu udzielili głosu dziennikarzom.

Alex Douglas

Pierwszym zawodnikiem, który wyszedł do mediów po zwycięstwie był debiutujący obrońca – Alex Douglas. Szwed miał za sobą dobre spotkanie, jednak jasno mówił, że najważniejsze są trzy punkty zdobyte przez zespół.

Oprócz czysto sportowych wątków, szwedzki defensor zapytany został również o poznańskich kibiców. Oto, co odpowiedział Douglas:

– W meczach domowych nie grałem przed taką publicznością. Co innego na wyjazdach – być może w dwóch, maksymalnie trzech spotkaniach grałem przy takich kibicach.

Bartosz Mrozek

Drugi głosu udzielił golkiper drużyny z Poznania – Bartosz Mrozek. Bramkarz kiedyś wypożyczony do Stali Mielec był w dobrym nastroju – nie ma co się dziwić, przecież zachował czyste konto, a jego zespół zwyciężył na otwarcie sezonu PKO BP Ekstraklasy.

Jako wysłannik Futbol News zapytałem Mrozka o rywalizację z Filipem Bednarkiem, która rozstrzyga to, kto jest bramkarzem numer jeden. Oto odpowiedź golkipera Lecha:

Jan Urban

Po zawodnikach czas na trenerów, którzy wzięli udział w pomeczowej konferencji prasowej. Tradycyjnie jako pierwszy wyszedł Jan Urban, który odpowiadał na pytania dziennikarzy.

Szkoleniowiec Górnika jasno stwierdził, że pierwsza połowa była niesamowicie słaba.

Później, Urban mówił tak:

– W drugiej połowie zrobiliśmy zmiany, ale mimo wszystko byliśmy bezzębni.

Szkoleniowiec uspokajał także, że jego zespół mierzył się z trudnym rywalem i nie ma co przedwcześnie oceniać jego zespołu.

– Spokojnie, wróci Erik Janza, dostaniemy trochę czasu, będziemy pracować ciężko.

Trener Górnika wspomniał także o sytuacji, po której Damian Sylwestrzak podyktował rzut karny dla drużyny Lecha.

– Według mnie nie było karnego – za dużo we współczesnej piłce jest żebrania, to był zwykły kiks.

Niels Frederiksen

Na koniec odbyła się konferencja prasowa z nowym trenerem Lecha Poznań – Nielsem Frederiksenem.

– Dobrze jest wygrać na początek sezonu. Zasłużyliśmy na zwycięstwo, pokazują to też statystyki. Było trochę chaosu, ale ostatecznie strzeliliśmy gola na 2:0 i zamknęliśmy mecz. Ten mecz dużo nas kosztował, ale będziemy chcieli być coraz lepsi.

Frederiksen wypowiedział się również na temat plotek transferowych dookoła Kristoffera Velde. Norweski skrzydłowy już w najbliższych dniach ma odejść do Olympiakosu: – Nie wiem. Nie jestem w stanie w tym momencie stwierdzić. Wiem natomiast, że jest on dobrym zawodnikiem i dziś znowu to potwierdził.

Szkoleniowca Lecha Poznań spytałem o ocenę występu zawodnika, który wrócił do „Kolejorza” po wypożyczeniu – Antoniego Kozubala. Oto odpowiedź Nielsa Frederiksena: – Kozubal zagrał naprawdę dobrze, jest on zawodnikiem, który zarówno lubi posiadać piłkę, ale także zaciekle walczy w obronie. Nie ma on jednak gwarancji gry w pierwszym składzie – mamy na tej pozycji kilku zawodników.