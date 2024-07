Wyróżnienia 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy

Za nami pierwsza kolejka rozgrywek PKO BP Ekstraklasy. Mniej więcej dostaliśmy już obraz tego, kto dobrze wszedł w sezon, a kto atakować będzie raczej z drugiego szeregu. Zapraszamy na pierwszą odsłonę cyklu, w którym będziemy podsumowywać zmagania w „najlepszej lidze świata”.

Zawodnik kolejki Ekstraklasy – Efthymios Kouloris

Podczas pierwszej kolejki zmagań na polskich stadionach dwóch zawodników może się popisać ustrzeleniem dubletu już na samym starcie rozgrywek. Chodzi o Leonardo Rochę z Radomiaka Radom oraz wspomnianego już Koulorisa. Ostatecznie zdecydowaliśmy się wybrać napastnika Pogoni, który praktycznie w pojedynkę rozbroił zespół Korony Kielce. Na uznanie i głośne oklaski zasługuje z pewnością gol na 1:0, w którym Grek popisał się nie tylko instynktem prawdziwego snajpera, ale także ponadprzeciętnymi zdolnościami akrobatycznymi godnymi Zlatana Ibrahimovicia. Nie można jednak zapomnieć również o rzucie karnym, który Kouloris wykonał z dużą precyzją.

Efthymios Koulouris wciąż w formie! Grek kapitalnie znalazł się w polu karnym i otwiera wynik meczu z Koroną! ⚽ 📺Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/LrK3rlrlEG pic.twitter.com/CnOV8JYPo9 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) July 20, 2024

Gol kolejki – Tomasz Neugebauer

Jedyna kategoria w zestawieniu, przy której nie było absolutnie żadnych wątpliwości. Mieliśmy przecież do czynienia z pięknym golem zawodnika Lechii, który popisał się wspaniałym uderzeniem praktycznie z połowy boiska. 21-latek pochodzący ze Śląska zupełnie zaskoczył bramkarza rywali – Rafała Leszczyńskiego, który pomimo rozpaczliwej próby obronienia strzału nie zdołał interweniować i w konsekwencji musiał wyjmować piłkę z siatki.

Warto zaznaczyć również, że gol strzelony przez Neugebauera być może w przyszłości zostanie ogłoszonym bramką całego sezonu – w końcu nie co tydzień na naszych rodzimych boiskach mamy okazję oglądać takie petardy.

TOMASZ NEUGEBAUER 🇵🇱(2003) OPENS THE SCORING WITH AN ABSOLUTE GOLAZO FROM THE CENTRE CIRCLE!!!!!pic.twitter.com/pyz5MNOwSb — Football Report (@FootballReprt) July 19, 2024

Młodzieżowiec kolejki – Tomasz Neugebauer

Trzeba sobie uczciwie przyznać, że w pierwszej kolejce PKO BP Ekstraklasy młodzi ligowcy raczej nie rozpieszczali nas wspaniałymi meczami. Oczywiście – poprawne, a być może nawet dobre występy notowali chociażby Antoni Kozubal z Lecha Poznań czy Jan Ziółkowski z Legii Warszawa, jednak w żadnym z tych przypadków nie otrzymaliśmy opadacza szczęk. Ostatecznie postanowiliśmy więc po raz kolejny docenić Neugebauera, dla którego spotkanie przeciwko Śląskowi Wrocław było dopiero czwartym na poziomie krajowej elity. Mimo małego doświadczenia zawodnik Lechii już może popisać się golem, na którego wieloletni ligowcy musieli czekać latami.

Tomasz Neugebauer w sparingu z Legią zmarnował setkę z kilku metrów. Wszyscy złapali się za głowy. Zaśmiałem się do niego po meczu, wytykając mu to. Odparł ze śmiechem: Nie weszło dzisiaj, to wejdzie w lidze. — Błażej Łukaszewski (@BlazLukaszewski) July 19, 2024

Mecz kolejki – Pogoń Szczecin vs Korona Kielce

Spotkanie pomiędzy zespołami z zachodniopomorskiego i świętokrzyskiego wyłoniło pierwszego w tym sezonie lidera PKO BP Ekstraklasy. Mecz ten pokazał, że podopieczni Jensa Gustafssona w końcu mentalnie opuścili Stadion Narodowy, gdzie drugiego maja odnieśli upokarzającą porażkę w finale Pucharu Polski. Szwedzki szkoleniowiec w pewnym momencie był już na wylocie, jednak tak okazało zwycięstwo kupuje szkoleniowcowi Pogoni jeszcze kilka tygodni.

Ostatecznie „Portowcy” zwyciężyli nad Koroną 3:0 i rozbudzili apetyty kibiców. Teraz przed graczami ze Szczecina nie lada wyzwanie – w końcu wejść na szczyt to jedno, a utrzymać się na nim, drugie.

Pierwszy krok. Jedziemy dalej, następne wyzwanie już za tydzień 👊 #POGKOR pic.twitter.com/KqA2pVG3Dp — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) July 20, 2024

Niespodzianka kolejki – brak niespodzianki

Tak, tak – mówimy poważnie. W końcu Ekstraklasa wielokrotnie utwierdzała nas w przekonaniu, żeby spodziewać się niespodziewanego. Kto by przecież rok temu wymyślił, że mistrzostwo Polski uda się w daleką wycieczkę na Podlasie i zatrzyma u miejscowej Jagiellonii? Drugi biegun? Proszę bardzo. Przecież to dwa lata temu wspaniały początek zaliczyła Wisła Płock – jak się później okazało, wszystko było po to, by w ostatniej kolejce niespodziewanie spaść z ligi.

Tymczasem w pierwszej kolejce tego sezonu nie było praktycznie żadnej niespodzianki, a właściwie wszystkie spotkania zakończyły się zwycięstwami zespołu na papierze lepszego i odbieranego jako lepszy. Pod tym względem zdecydowanie mogło się dziać więcej. Nie ma co się jednak zniechęcać – w końcu Ekstraklasa, zresztą jak i cała piłka nożna nie znosi próżni!

Komplet wyników 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy:

Jagiellonia Białystok vs Puszcza Niepołomice – 2:0

Śląsk Wrocław vs Lechia Gdańsk – 1:1

GKS Katowice vs Radomiak Radom – 1:2

Pogoń Szczecin vs Korona Kielce – 3:0

Legia Warszawa vs Zagłębie Lubin – 2:0

Cracovia vs Piast Gliwice – 1:1

Lech Poznań vs Górnik Zabrze – 2:0

Motor Lublin vs Raków Częstochowa – 0:2

Stal Mielec vs Widzew Łódź – 1:1

