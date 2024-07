Tottenham skreślił dwóch Hiszpanów

Trener Ange Postecoglou zdecydował się nie zabrać Bryana Gila i Sergio Reguilóna na azjatyckie tournee. Oznacza to, że Tottenham będzie próbował pozbyć się zbędnych zawodników – pierwsi zainteresowani ich usługami już się pojawili.

Zespół z północnego Londynu ogłosił nazwiska zawodników, którzy udadzą się na przedsezonowe tournee po Japonii i Korei. W trakcie przygotowań do kolejnego sezonu Premier League angielski klub zmierzy się z Vissel Kobe, drużyną gwiazd koreańskiej K-League oraz Bayernem Monachium.

Wiemy już, że nie wystąpią w nich dwaj Hiszpanie – Bryan Gil i Sergio Reguilón. W oficjalnym komunikacie klubu ogłoszono, że obaj otrzymali wolną rękę w poszukiwaniu klubu. Za obu zawodników Tottenham wyłożył swego czasu w sumie 55 milionów euro i z pewnością chciałby, żeby przynajmniej część tej kwoty się zwróciła.

🚨⚪️ Tottenham confirm Bryan Gil and Sergio Reguilon have been granted permission not to travel on tour in order to explore prospective transfer opportunities.

They’re both expected to leave this summer. pic.twitter.com/DzkziiNFRG

