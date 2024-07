Bardzo dobry początek ekipy Henry’ego. Wygrana gospodarzy na początek IO 2024

Oficjalny start letnich igrzysk olimpijskich 2024 w Paryżu nastąpi 26 lipca, jednak świecką tradycją jest to, że dwa dni wcześniej rozpoczyna się turniej piłkarski panów. Na początek gospodarze imprezy Francuzi (pod wodzą Thierry’ego Henry’ego) zagrali z USA. Niespodzianki nie było, ponieważ „Trójkolorowi” wygrali 3:0.

„Jak zachwyca, kiedy nie zachwyca” — tak najkrócej można opisać pierwszą połowę spotkania pomiędzy Francją a USA w grupie A turnieju olimpijskiego. W pierwszych piętnastu minutach można było pochwalić jedynie główkę „12” z USA – Milesa Robinsona. Ogółem optyczną przewagę w spotkaniu mieli… goście. „Trójkolorowi” próbowali zagrozić bramce rywali, ale zupełnie bezskutecznie. Alexandre Lacazette i Jean-Philippe Mateta mieli problem z dostaniem futbolówki w polu karnym USA.

Strzał z daleka Francuza Manu Kone z 35. minuty był jedną z groźniejszych okazji w pierwszej połowie. Łatwo obronił to bramkarz Patrick Schulte (na ławce zasiadł mający polskie korzenie Gabriel Slonina). Trzy minuty później dobrze w polu karnym odnalazł się Paxten Aaronson (brat Brendena występującego w Leeds United). Gracz z Ameryki Północnej wykorzystał swoje umiejętności dryblerskie, lecz jego strzał wybronił Guillaume Restes. Natomiast bramce amerykańskiej zagroził najbardziej Kone, który chciał dośrodkować, ale ostatecznie… wyszedł mu strzał. W końcówce podopieczni Thierry’ego Henry zaczęli być groźniejsi w ofensywie. Pomimo tego po pierwszej połowie był bezbramkowy remis.

Pierwsze minuty po przerwie toczyły się w sennej atmosferze. Kibiców z letargu w 59. minucie wybudził Djordje Mihailovic. Piłka po jego strzale z kilkudziesięciu metrów trafiła w poprzeczkę. Już sto sekund później wynik meczu uległ zmianie. Szybki atak Francuzów wykorzystał kapitan tego zespołu Lacazette. Jego płaskie uderzenie nie było najlepsze, ale za to precyzyjne. Schulte musiał wyjmować piłkę z siatki. Francuzowi pomógł rykoszet od Milesa Robinsona.

🇫🇷🔥 Alexandre Lacazette scores the first goal for the French Olympic team from outside the box, putting France ahead against the U.S. pic.twitter.com/g0RCof5LsR

— CentreGoals. (@centregoals) July 24, 2024