Lechia Gdańsk – Motor Lublin 26.07 – Typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Lechia Gdańsk – Motor Lublin. Tydzień temu byliśmy świadkami historycznego momentu, gdzie wystartowała Ekstraklasa z kampanią 2024/2025. Kilka drużyn ma coś do udowodnienia: Legia Warszawa chce wrócić na szczyt i się odbudować, natomiast Jagiellonia Białystok obronić tytułu. Czas na wielkie granie i emocje!

W piątek 26 lipca o godzinie 20:30 odbędzie się drugi mecz w ramach 2. kolejki, gdzie na Polsat Plus Arenie Lechia Gdańsk podejmie Motor Lublin, czyli pojedynek dwóch świeżo upieczonych beniaminków. Zaczynamy z „wysokiego C”! Emocje nie zabraknie! Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.

Lechia Gdańsk – Motor Lublin – typy bukmacherskie

Lechia Gdańsk inaugurację rodzimej Ekstraklasy może uważać za udaną, chociaż powinni czuć lekki niedosyt. Zaczęli od trudnego zadania, bo grali na wyjeździe z wicemistrzem Polski Śląskiem Wrocław i zremisowali 1:1. Biało-zieloni prowadzili od 12. minuty rywalizacji, gdyż gola z okolic połowy boiska po błędzie defensywy Śląska strzelił Tomasz Neugebauer. W drugiej odsłonie to już zespół z Dolnego Śląska zagrał odważniej, a Lechia cofnęła się do defensywy. Skutecznie bronili się prawie przez całe spotkanie, chociaż w drugiej minucie doliczonego czasu gry do remisu doprowadził Tommasso Guercio. Do Lechii Gdańsk w letnim okienku transferowym do tej pory trafiło trzech nowych zawodników. Są to bramkarz Szymon Weirauch, pomocnik Sergij Buletsa oraz pomocnik Karl Wendt, a ostatnio Tomasz Wójtowicz z Ruchu Chorzów. W poprzednim sezonie rozegrał 27 spotkań w barwach „Niebieskich” na poziomie Ekstraklasy i strzelił dwa gole. Do treningów i gry po urazach powoli wracają Conrado i Bohdan Wiunnyk. U siebie zespół z Gdańska w Fortuna 1. lidze był poza zasięgiem, bo przegrali zaledwie jedno spotkanie, odnosząc aż 14 zwycięstw.

Motor Lublin jest naprawdę sporym zaskoczeniem w elicie, gdzie wrócili po 32 latach przerwy. Wszystko dzięki kapitalnej postawie w drugiej połowie poprzedniego sezonu, bo w 2024 roku kalendarzowym przegrali tylko trzy spotkania i wszystkie porażki były wyjazdowe (GKS Katowice, Stal Rzeszów i Wisła Płock). Sporo mówiło się o wzmocnieniach, ale do tej pory udało im się pozyskać tylko: Marka Bartosa, Ivana Brkicia, Krzysztofa Kubicę i Christophera Simona. W pierwszej kolejce przegrali na własnym obiekcie 0:2 z Rakowem Częstochowa, a w ekipie gospodarzy było widać sporo nerwowości. Na wyjeździe w ubiegłym sezonie ponieśli siedem porażek, a tutaj poprzeczka wędruje nieco wyżej, bo jesteśmy na poziomie Ekstraklasy. Motor w meczach kontrolnych wygrał tylko z Resovią Rzeszów 1:0.

Lechia będzie chciała dobrze rozpocząć sezon przed własną publicznością, wykorzystać atut własnego boiska, a Motor ma lekko podcięte skrzydła po porażce. Zespół z Gdańska na pewno wyciągnie wnioski sprzed dwóch lat. Stawiam na zwycięstwo gospodarzy po kursie 1.91 w Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Lechia Gdańsk – Motor Lublin

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Lechia Gdańsk – Motor Lublin. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o zakłady specjalne, tym razem nie będą to strzelcy. Można wybrać opcję zakładów łączonych: na przykład wynik meczu i obie strzelą gola (Lechia Gdańsk i tak po kursie 3.90 w Betfan).



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To druga kolejka nowego sezonu w Ekstraklasie, więc zawodnicy są głodni gry i walki na boisku. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Lechia Gdańsk – Motor Lublin

Na inaugurację Lechia zremisowała, a Motor przegrał

W ostatnich czterech pojedynkach bezpośrednich ani razu nie było BTTS-a

W ubiegłym sezonie dwukrotnie wygrał Motor Lublin wynikiem 1:0

Motor Lublin regularnie traci bramki na wyjazdach

Przewidywane składy Lechia Gdańsk – Motor Lublin