Monaco pozyskuje wielki talent za 20 milionów

Wicemistrzowie Francji realizują transfer utalentowanego 17-latka, który do tej pory występował w lidze belgijskiej. AS Monaco zapłaci za George’a Ilenikhenę około 20 milionów euro, co będzie rekordowym zarobkiem dla Royal Antwerpii.

Widać w przypadku tego transferu, iż skauci Monaco są przekonani o jego możliwościach. Urodzony w Nigerii zawodnik już za młodu przeniósł się z rodzicami do Francji, dlatego też młodzieżowe lata spędził w reprezentacji tego kraju. Swoje pierwsze kroki, jeśli chodzi o seniorski futbol, stawiał w drużynie Amiens, gdzie zanotował 16 występów na poziomie Ligue 2. Oczywiście były to wejścia z ławki, a swoje umiejętności rozwijał głównie w rozgrywkach młodzieżowych. Niemniej jego dyspozycję zauważyli działacze belgijskiego Royal Antwerp.

🇫🇷 George Ilenikhena (16) signs with Belgian champs @official_rafc for €6M!

The 🇳🇬 2006-born striker scored 2 goals in Ligue 2 for Amiens SC, mostly off the bench.

Royal Antwerp not taking a break, immediately looking to build for the future. 👏 pic.twitter.com/Kvjzmbe8JH

— Football Wonderkids (@fbwonderkids) June 29, 2023