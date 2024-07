Real Madryt przedłuży kontrakt z ważnym zawodnikiem

Real Madryt doszedł do porozumienia z Ferlandem Mendym ws. przedłużenia kontraktu. Umowa Francuza wygasa wraz z końcem tego sezonu, ale podpisze nową, obowiązującą do końca sezonu 2026/27. W poprzednim sezonie Mendy aż 33 z 37 meczów rozegrał w pierwszym składzie.

W ostatnich tygodniach dużo mówi się o sprowadzeniu przez Real Madryt na lewą stronę obrony Alphonso Daviesa. Niedawno Fabrizio Romano informował, że Kanadyjczyk może dołączyć do ”Królewskich” latem 2025 roku na zasadzie wolnego transferu, bowiem jego umowa z Bayernem Monachium dobiegnie wtedy końca. Tym bardziej, że członek zarządu Bayernu – Uli Hoeneß mówił, że klub nie będzie naciskał na przedłużenie kontraktu z Daviesem.

Wydawać by się mogło, że Real chce sprowadzić Daviesa w miejsce Mendy’ego, którego umowa z ”Królewskimi” wygasa po zakończeniu tego sezonu. Okazuje się jednak, że mistrzowie Hiszpanii od sezonu 2025/26 mogą chcieć obstawić lewą stronę dwoma mocnymi nazwiskami. José Félix Díaz z ”Marki” informuje bowiem, że Real zasadniczo doszedł do porozumienia z Mendym ws. przedłużenia kontraktu o dwa lata. Wszelkie formalności są dopinane, a wkrótce ma dojść do oficjalnego podpisania wszystkich dokumentów.

