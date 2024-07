Kolejne wzmocnienie Monaco? Transfer wewnątrz Ligue 1

Dopiero co AS Monaco ogłosiło transfer utalentowanego 17-latka, a już mówi się o pozyskaniu kolejnego zawodnika. Według dziennikarzy „Footmercato”, wicemistrz Francji dogadał się z RC Lens w sprawie sprowadzenia do Księstwa marokańskiego zawodnika – Neila El-Aynaouiego.

Monaco chce wypełnić lukę

Nieuchronne wydaje się odejście jednego z najważniejszych piłkarzy Monaco – Youssoufa Fofany. Wszystko wskazuje na to, iż 25-latek trafi do AC Milanu. Kibice drużyny z Księstwa zadają sobie proste pytanie, jak można wypełnić lukę po tak ważnym zawodniku, który w sezonie okraszonym wicemistrzostwem Francji zaliczył 35 meczów, strzelił cztery gole i dołożył tyle samo asyst. Praktycznie wszystkie spotkania rozegrał ”od deski do deski”, dlatego nie może dziwić obawa o tę pozycję.

Youssouf Fofana plus que jamais sur le départ de Monaco.

Accord proche avec l’AC Milan ! Dénouement imminent ⏳ pic.twitter.com/raiHvySY2h — Romain Collet-Gaudin (@RomainCG75) July 24, 2024

Władze Monaco zdają sobie sprawę, że muszą pozyskać zastępcę Fofany zanim jeszcze ten odejdzie z klubu. Na radarze skautów drużyny z Księstwa pojawił się młodszy o dwa lata Marokańczyk – Neil El Aynaoui. Środkowy pomocnik występuje na tym samym podwórku, ponieważ ostatni sezon spędził w RC Lens.

Ubiegłoroczni wicemistrzowie Francji czują, że nie muszą za wszelką cenę pozbywać się El Aynaouiego, dlatego od samego początku mówiło się, że mogą go sprzedać za kwotę 15-20 milionów euro. Patrząc na letnie ruchy Monaco, nie jest to zaporowa kwota, bowiem właśnie za 20 milionów euro dopiero co sprawili z Antwerpii utalentowanego 17-latka – George’a Ilenikhenę.

Kim jest Neil El Aynaoui?

Urodzony w Nancy Marokańczyk od najmłodszych lat występuje na francuskich boiskach. W miejscu urodzenia stawiał swoje pierwsze kroki i również tam awansował do seniorskiej piłki. W 2023 roku za nieco ponad pół miliona euro przeszedł z AS Nancy do RC Lens. Skok jego wartości jest bardzo wyraźny, lecz zawdzięcza to przede wszystkim swojej formie. W poprzednim sezonie strzelił trzy gole i zaliczył cztery asysty w 32 meczach. W pierwszych kolejkach głównie wchodził z ławki, ale od jesieni na dobre zagościł w wyjściowej jedenastce.

🚨EXCL: 🔴⚪️🇫🇷🇲🇦 #Ligue1 | 🔐 Accord total trouvé entre l'ASM et Lens pour le transfert de Neil Al Aynaoui 💰 Transfert estimé entre 15 et 20M€ bonus compris ⏳️ Derniers détails à régler Avec @HanifBerkane Plus d'infos à venir avec @footmercato pic.twitter.com/rbFfUbQklx — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 24, 2024

AS Monaco od dłuższego czasu przyglądało się temu zawodnikowi, dlatego koniec końców przyszło złożenie oferty. Według doniesień ”Footmercato” AS Monaco miało już złożyć ofertę opiewającą na ponad 15 milionów euro. Razem z bonusami kwota transferu ma wynieść ok. 20 milionów euro, czyli właśnie tyle, ile wstępnie oczekiwało RC Lens od potencjalnych nabywców.