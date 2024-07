Tottenham inwestuje w koreański talent

Tottenham nie próżnuje, jeśli chodzi o skautowanie młodych talentów. Według Fabrizio Romano Spurs doszli do porozumienia w sprawie 18-letniego Min-Hyuk Yanga, który błyszczy w K-League. Koreańczyk ma dokończyć sezon w Gangwon FC i w styczniu 2025 roku dołączyć do ”Kogutów”.

Urodzony w Gwangju skrzydłowy od samego początku zapowiadał się bardzo obiecująco. Oczywiście zarówno skauci, jak i trenerzy czekali na potwierdzenie umiejętności w seniorskich drużynach. W styczniu tego roku Yang przeszedł z drużyny młodzieżowej do pierwszego zespołu Gangwon FC. Tam zaprezentował się na tyle dobrze, że teraz przykuwa oczy wszystkich skautów w Europie.

A little taster of what Min-hyuk Yang (2006) will bring to #Tottenham ! ✨🇰🇷 pic.twitter.com/SaDgHf20JE

O skali talentu niech świadczą jego statystyki – od początku sezonu zdobył siedem bramek w 24 spotkaniach. W dodatku został najmłodszym strzelcem na poziomie K-League od 11 lat, gdy w marcu strzelił gola przeciwko Gwangju FC. Co prawda jego drużyna przegrała, ale Yang zapisał się na kartach historii. Mimo dopiero 18 lat na karku, od momentu przejścia na seniorski futbol jest podstawowym zawodnikiem Gangwon FC, co tylko dodaje mu wartości na rynku transferowym. Nie dziwi więc zainteresowanie ze strony Tottenhamu.

Wcześniej pisaliśmy o podpisaniu przez Tottenham Archiego Graya z Leeds United, co tylko potwierdza słowa o inwestowaniu przez klub w młodzieżowe gwiazdy. ”Koguty” nie chcą się zatrzymywać i stąd pomysł na sprowadzenie Yanga. Wszechstronność i błyskotliwość to niektóre z jego cech. Koreański ekspert piłkarski Sungmo Lee wypowiedział się na łamach ”football.london” na temat tego utalentowanego 18-latka.

Na ten moment brak szczegółów dotyczącym porozumienia, jakie osiągnęły kluby. Pewnym na razie jest to, że Yang dokończy sezon w swojej rodzimej lidze i dopiero w 2025 roku pojawi się w północnym Londynie. Warto też zaznaczyć, że w klubie spotka swojego rodaka Heung-Min Sona, który na pewno będzie jego przewodnikiem na początku przygody z wielkim futbolem.

🚨⚪️ Yang Min-hyuk to Tottenham, here we go! Deal completed for 2006 born winger from Gangwon FC.

First part of medical tests already booked and then he will sign long term deal at #THFC, as reported yesterday.

He’s expected to join Spurs from January 2025. pic.twitter.com/q85tWMkJIL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2024