Strasbourg znalazł następcę Patricka Vieiry

RC Strasbourg oficjalnie ogłosił Liama Roseniora nowym szkoleniowcem klubu z wschodniej Francji. Anglik przejmuje schedę po Patricku Vieirze, którego zwolniono po rozczarowującym sezonie. Rosenior przez ostatnie dwa lata prowadził Hull City, z którym w poprzednim sezonie otarł się o baraże o awans do Premier League.

Przed startem sezonu 2023/24 zespół Strasbourga przejął Patrick Vieira. Legendarny francuski pomocnik zajął z tym klubem dopiero 13. miejsce w rozgrywkach Ligue 1 i już po roku pożegnał się z posadą. Wakat na stanowisku trenera długo nie potrwał, bo już po kilku dniach Strasbourg przejął Liam Rosenior. Anglik związał się z klubem położonym w Alzacji trzyletnim kontraktem.

Strasbourg będzie dla Roseniora pierwszym zagranicznym klubem w karierze trenerskiej i jednocześnie drugim, który samodzielne poprowadzi. Roseniorowi asystować będzie Justin Walker, z którym pracował przez ostatnie dwa sezony w Hull. Do jego sztabu dołączą także Kalifa Cissé, który w ostatnich latach pracował w Bristol City i oraz były selekcjoner reprezentacji Maroka do lat 23 – Issame Charaï.

– Cieszę się, że mogę powitać Liama – młodego trenera znanego z umiejętności do wprowadzania dobrej gry swoich zespołów oraz pomagania swoim zawodnikom w postępie. Jego przybycie pozwoli Racingowi na dalszy rozwój. Witamy go w Alzacji” – mówił dla oficjalnej strony klubowej prezydent Strasbourga Marc Keller.

„Cieszę się, że mogę dołączyć do Strasbourga – historycznego francuskiego klubu, którego kibice są znani ze swojej miłości i lojalności. Zrobię wszystko, aby Meinau (stadion Strasbourga – przyp. red.) było dumne ze swojej drużyny i swoich zawodników. Nie mogę się doczekać, kiedy zabiorę się do pracy” – dodał Rosenior.

Jedynym jak dotąd klubem, który Rosenior prowadził samodzielne było drugoligowe Hull City. Były pracownik Brighton oraz Derby County przejął ”Tygrysy” w listopadzie 2022 roku i zdołał utrzymać klub w Championship. W poprzednim sezonie wykręcił z Hull wynik ponad stan, zajmując z nimi siódme miejsce na koniec sezonu zasadniczego. Dzięki dobrym rezultatom był nominowany w kategorii najlepszego menedżera minionego sezonu Championship.

Mimo otarcia się o baraże o awans do Premier League i najlepszego wyniku w Championship od ośmiu lat, Rosenior po zakończeniu sezonu został zwolniony. Turecki właściciel Hull – Ali Acun Ilicali tłumaczył swoją decyzję o zwolnieniu Roseniora ”różnicą zdań, co do filozofii prowadzenia zespołu”. Ilicali chciał ofensywnej piłki, ale Rosenior ”nie był w stanie jej zapewnić”.

🚨 BREAKING: Hull City have today sacked head coach Liam Rosenior despite being shortlisted for the Championship manager of the season award, Sky Sports News understands pic.twitter.com/faIYMfTUKp

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 7, 2024