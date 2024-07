Jesper Lindstrom odchodzi z Napoli

Jesper Lindstrom tylko rok był zawodnikiem SSC Napoli. Duńczyk oficjalnie opuścił ”Partenopeich” i przenosi się w ramach wypożyczenia do Evertonu. Angielski klub za czasowe sprowadzenie 24-latka zapłacił 2,5 miliona euro, ale pożegnanie Duńczyka w social mediach sugeruje proste warunki do aktywowania obowiązku wykupu. Taki obrót sprawy dla mistrza Włoch 2023 to dodatkowe 22,5 miliona euro.

Jesper Lindstrom – flop sezonu we Włoszech numer 1

Jesper Lindstrom przychodził do Neapolu jako ówczesna gwiazda Eintrachtu Frankfurt. Za transfer Duńczyka Aurelio de Laurentiis zapłacił 30 milionów euro. Z tym transferem wiązano spore nadzieje. Okazały się one złudne – także z powodu zamieszania jakie cały sezon trwało w klubie. Napoli w całym sezonie miało trzech różnych trenerów i ligę skończyło na miejscu nr 10.

W ekipie „Azzurrich” 24-latek rozegrał 29 spotkań, ale na boisku pojawił się raptem na 587 minut – nie zanotował ani gola, ani asysty. Dla porównania grając w Eintrachcie Frankfurt, w 80 meczach zanotował 14 bramek i 14 asyst. Dysproporcja jest duża, dlatego śmiało można uznać piłkarza za niewypał transferowy, mimo napotkanych w Neapolu okoliczności.

W związku ze słabą formą Duńczyk nie pojechał wraz z kadrą na EURO 2024. Teraz chce odzyskać formę i zdobyć zaufanie w nowym klubie.

Lindstrom, Gnonto and Ndiaye in one window pic.twitter.com/Eu9Dl3kTQ6 — Dylan (@efcstaffo) July 23, 2024

Nowe wyzwanie

W ostatnich tygodniach dużo się mówiło o potencjalnym kierunku transferu u 24-latka. Najczęściej padała nazwa Evertonu. Dziś stało się to faktem. „The Toffees” dopięli swego.

Jesper Lindstrom przybędzie na Goodison Park (w ostatnim roku gry Evertonu na tym stadionie) na zasadzie wypożyczenia do końca najbliższego sezonu. Angielski klub za czasowe sprowadzenie 24-latka zapłacił 2,5 miliona euro, a jeśli skorzysta z możliwości transferu definitywnego, to przeleje na konto włoskiego zespołu dodatkowe 22,5 miliona euro.

🔵🤝🏻 Official, confirmed. Jesper Lindstrøm signs in as new Everton player from Napoli. €2.5m loan fee, €22.5m buy option, salary covered by Everton and potential future deal until June 2029. Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/zNJftxR90V — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2024

„Rozmawiałem z menedżerem. Wygląda na to, że podoba mu się sposób gry i mogę dobrze dopasować do zespołu dzięki mojej szybkości, więc teraz chcę to pokazać. Wiem, że mi ufa i to jest kolejny powód, dla którego tu jestem – ponieważ potrzebuję zaufania od trenera i potrzebuję zaufania od kolegów z drużyny. Jestem gotowy, aby pokazać im, że mogę pomóc” – powiedział Jesper Lindstrom.

Na temat transferu wypowiedział się też menedżer Evertonu, Sean Dyche:

Jesper jest graczem o bardzo dobrych umiejętnościach, który może grać wielu pozycjach w ataku, co przyniesie nam korzyści w nowym sezonie – stwierdził menedżer Evertonu.

Jesper Lindstrom jest trzecim wzmocnieniem w trwającym okienku Evertonu. Wcześniej potwierdzono transfery Ilimana Ndiaye oraz Tima Iroegbunama.

Fot. PressFocus