Aston Villa: Napastnik wprost deklaruje chęć odejścia

Aston Villa będzie musiała poszukać nowego zmiennika dla Olliego Watkinsa. Rezerwowy napastnik Jhon Duran łączony jest z West Hamem, a londyński klub musiałby wyłożyć za niego nawet 40 milionów funtów. Kolumbijczyk jest zdeterminowany, by odejść, o czym świadczy wykonany przez niego podczas live’a na Instagramie gest młota.

Od kilku dni negocjacje pomiędzy Aston Villą a West Hamem ws. przenosin do Londynu Jhona Durana nabrały tempa. Niedawno Fabrizio Romano informował o złożeniu przez West Ham oferty opiewającej na 32 miliony funtów oraz 18-letniego wychowanka Lewisa Orforda w pakiecie. Aston Villa odrzuciła jednak tę ofertę, bowiem klub oczekuje 40 milionów funtów za kolumbijskiego napastnika. Co ciekawe, wcześniej to West Ham miał odrzucić ofertę Aston Villi za Orforda.

🚨🟣🔵 Understand Aston Villa rejected West Ham new bid for Jhon Durán.

£32m, Lewis Ordford and sell-on clause still not enough to meet £40m valuation wanted by Villa.

↪️⚒️ Negotiations continue as Durán wants West Ham, up to the clubs. pic.twitter.com/c2MUvQFBad

