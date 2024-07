Bójka podczas meczu drużyny La Liga

Grająca w La Liga Mallorca mierzyła się towarzysko z West Bromwich Albion. W 40. minucie Samu Costa sfaulował Jaysona Molumby’ego, co wytrąciło Irlandczyka z równowagi. Między zawodnikami doszło do wymiany zdań, a po odepchnięciu przez Costę Molumby rzucił się na niego z pięściami.

Szokujące sceny w meczu drużyny La Liga

W ostatnich dniach Mallorca przygotowywała się do nowego sezonu La Liga w Anglii. Finaliści poprzedniej edycji Pucharu Króla najpierw pokonali 3:1 czwartoligową Crewe Alexandrę, a następnie trzecioligowe Barnsley. Ostatnim rywalem Mallorki podczas tego zgrupowania było drugoligowe West Bromwich Albion. Mecz odbył się na boisku treningowym ”The Baggies”.

W 40. minucie przy wyniku 0:0 pomocnik West Bromu Jayson Molumby zabrał się z piłką pod bramkę rywali. Sergi Darder próbował wjechać wślizgiem w Irlandczyka, ale ten minął swojego przeciwnika. Jednak doskoczył do niego Samu Costa i wytrącił go z równowagi. To rozzłościło Molumby’ego, który zaczął coś wyjaśniać Portugalczykowi.

Następnie przybliżył swoje czoło do czoła rywala, na co Costa zareagował odepchnięciem ręką jego twarzy. Wtedy Molumby wyprowadził prawego sierpowego, po czym dokonał chwytu zwanego ”duszeniem”. Costa zdołał się jednak uwolnić, a jego klubowy kolega Martin Valjent próbował obezwładnić agresywnego piłkarza West Bromu.

W międzyczasie na boisko wbiegli rezerwowi oraz członkowie sztabów, ale na szczęście nie doszło do masowej konfrontacji. Następnie sędzia główny porozmawiał z trenerami obu drużyn – Carlosem Corberanem (West Brom) i Jagobą Arrasate (Mallorca) oraz Samu Costą. Arrasate podszedł do swojego podopieczni i prawdopodobnie nakłonił go do zejścia z boiska. Portugalczyk wyraźnie wściekły zdjął koszulkę i zaczął zmierzać w kierunku szatni.

Choć na zegarze była 43. minuta, oba zespoły w tym czasie udały się na przerwę. Pierwsza połowa nie została już dokończona, a po kilkunastu minutach mecz został wznowiony od 45. minuty. Na drugą połowę nie wyszedł już także Molumby. 20 minut po wznowieniu gry David Lopez jako jedyny w tym meczu wpisał się na listę strzelców. Z bliska dobił do pustej bramki piłkę odbitą wcześniej od słupka po rzucie wolnym wykonywanym przez Antonio Sancheza.

Przed rozpoczęciem nowego sezonu La Liga Mallorca rozegra jeszcze cztery mecze towarzyskie – trzy z niżej notowanymi hiszpańskimi drużynami oraz z Bologną, czyli uczestnikiem przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Zmagania ligowe podopieczni Jagoby Arrasate rozpoczną od domowego meczu z mistrzem Hiszpanii – Realem Madryt.

West Brom zaś czekają jeszcze dwa sparingi – z Cambridge United i Birmingham City. Zmagania ligowe ”The Baggies” rozpoczną tydzień wcześniej od Mallorki. W pierwszej kolejce Championship zespół Carlosa Corberana zmierzy się na wyjeździe z QPR.

fot. screen YouTube